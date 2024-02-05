19 yıl önce Malatya konuşulmuş ama kime… Dikkate alınsa felaket yine aynısı ile yaşanır mıydı?

Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından Malatya'da düzenlenen sempozyumun sonuç bildirgesinin bir kısmını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Bilim Akademisi Üyesi ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Dikkate alınsa felaket yine aynısı ile yaşanır mıydı?” sorusunu sordu. İşte o sonuç bildirgesi…

“MALATYA VE ÇEVRESİNİN DEPREMSELLİĞİ TARTIŞILMIŞ”

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası , Malatya Belediyesi ve Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 30 Kasım-1 Aralık 2004 tarihleri arasında Malatya Belediyesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyumda,

“Ülkemizin en önemli aktif fay sistemlerinden Doğu Anadolu Fayının (DAF) deprem üretme riski ile bu fayın üzerinde yer alan Malatya ve çevresinin depremselliği tartışılmış, olası bir depremde genelde bu fay üzerinde yer alan özelde Malatya ve çevresinin karşılaşacağı tehlikeler masaya yatırılarak çözüm önerileri geliştirilmiştir”

ifadeleri yer aldı.

“SON 100 YILDIR BÜYÜK YIKICI DEPREMLER OLUŞMAMIŞTIR”

Gelecekte yıkıcı depremlerin olacağını belirten Tüysüz,

“Yüzde 93'ü aktif deprem kuşağı üzerinde bulunan ve nüfusunun yaklaşık yüzde 98'i deprem riski altında olan ülkemizde, uyarılar dikkate alınmadığı için doğa olayları hala afete dönüştürülmeye devam ediyor. Depremlerde on binlerce insanımızı yitiriyor, önemli maddi kayıplara uğruyoruz. Tarihsel kayıtlara göre DAF boyunca 6.7 ile 7.8 büyüklüğü arasında değişen birçok deprem gelişmiş ve ağır hasarlara neden olmuştur. Ancak, son 100 yıldır büyük yıkıcı depremler oluşmamıştır. Dolayısıyla bu fay zonu gelecekte yıkıcı depremlerin riski altındadır”

diye sözlerine ekledi.

“DEPREMLERİN HASAR OLUŞTURMASI KAÇINILMAZ”

Malatya zeminin kötü olduğunu vurgulayan Tüzsüz,

“Bu fay üzerinde yer alan Malatya ve yakın çevresi (Maraş, Elazığ), Hazar-Sincik, Çelikhan-Gölbaşı ve Sürgü Faylarının özellikleri gereği üretebileceği 7 ve üzerindeki büyüklüklerde depremlerin riski altındadır. Malatya'nın bugünkü yerleşim alanının bu faylara uzaklığı ise en az 36 kilometredir. Özellikle Sürgü fayının belirgin yüzey kırığı oluşturmamasının nedeni oluşturduğu orta büyüklükteki depremler olarak değerlendirilmiş ancak Malatya ilinin zemin faktörü göz önüne alındığında bu orta ölçekli depremlerinde hasar oluşturması kaçınılmazdır. Bu anlamda Malatya'da ovalar ve vadi tabanları yerleşime açılmamalıdır”

sözlerini kullandı.