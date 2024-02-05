Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“57 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Abuzer Aldemir’in taziye adresi: Başharık Mahallesi, Aslan Sokak, No: 17, Battalgazi,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Pakize Selçuk’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Gürbüz Sokak, Battalgazi,
55 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zerihan Çoşkun’un taziye adresi: Hoca Erdemli Mahallesi, Ömer Küme Evleri, No: 3, Kale,
77 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Çok’un taziye adresi: Yaka Mahallesi, Yazı Sokak, Yeşilyurt,
75 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mecbure Kelekçi’nin taziye adresi: Kernek Karagözler Camii, Battalgazi,
61 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Nurhan Bayram’ın taziye adresi: Kiltepe Mahallesi, Cevizli Sokak, No: 20, Yeşilyurt,
70 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Kadir Akgül’ün taziye adresi: Seyran Mahallesi, Duyarlı Sokak, No: 28, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ahmet El Yahya’nın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
0 yaşında vefat eden ve Recep Mahallesi Çelikhan Adıyaman Mezarlığına defnedilen Bebek Aydın’ın taziye adresi: Bulunmamaktadır,
81 yaşında vefat eden ve Kerimli Mahallesi Darende Mezarlığına defnedilen Ahmet Kızılkaya’nın taziye adresi: Kerimli Mahallesi, Darende,
79 yaşında vefat eden ve Kasımuşağı Mahallesi Akçadağ Mezarlığına defnedilen İbrahim Varlık’ın taziye adresi: Kasımuşağı Mahallesi, Akçadağ,
86 yaşında vefat eden ve Bayraktar Mahallesi Arguvan Mezarlığına defnedilen Elif Taştan’ın taziye adresi: Bayraktar Mahallesi, Arguvan,
0 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Nehir Erkut’un taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.