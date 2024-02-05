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Beşiktaş, hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, hazırlıklarına başladı mask
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fernando Santos yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Dünkü maçta oynayan futbolcular, rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma koşuları, pas çalışması ve 5’e 2 çalışmasıyla başladıkları idmanı, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# ziraat türkiye kupası, beşiktaş, Antalyaspor

05 Şub 2024 - 17:37 - Spor

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