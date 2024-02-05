Gürkan’dan 6 Şubat mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyen Başkan Gürkan, böyle afetlerin bir daha yaşanmaması dileğinde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Milletçe en kara gecelerimizden birini yaşadığımız, derin bir şekilde sarsıldığımız ve acı kayıplar verdiğimiz 6 Şubat 2023 depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Yaşanan bu felaketlerin ardından hiçbir şey yaşanmamış gibi hayatımıza devam edemeyiz. Yaşadığımız kentleri depreme dirençli yapmak için depremi göz ardı etmeden planlar oluşturmalı ve can güvenliğini sağlamalıyız. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, ilimizde de büyük yıkımlara neden olan ve tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme gayretindedir. Dayanışma içerisinde olacağız, birlik ve beraberlik içerisinde yaralarımızı hep birlikte sarmaya devam edeceğiz. Böylesi felaketlerde can kayıplarının önüne geçmek için de yaşananlardan ders çıkararak gerekli önlemleri almanın gayretinde olacağız” diye konuştu.

Gürkan, “Böyle acıların ülkemizde ve dünyada bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, depremlerde hayatını kaybeden tüm deprem şehitlerimize Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Bu zorlu süreçte yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Valilerimize, Kaymakamlarımıza, Kamu Kurum ve Kuruluşlarımıza, maddi manevi yanımızda olan Belediye Başkanlarımız ile yaşlısından gencine kısacası bu acıyı yürekten hissedip karınca kararınca yardıma koşan herkese bir kez daha en içten şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kaynak: BÜLTEN