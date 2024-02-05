Tekirdağ’da elektrik kesintisi işte detaylar

Trakya Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, 6 Şubat 2024 Salı günü Tekirdağ genelinde planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçeyi kapsayacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan kesintiler, akşam saatlerine kadar devam edecek.
Özellikle şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek olan bu kesinti, Tekirdağ genelinde yaşayan vatandaşları etkileyecek. İşte 6 Şubat 2024 Salı günü planlanan kesintiye dair detaylar:
Tekirdağ Elektrik Kesintisi Listesi:
TEKİRDAĞ İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ
Mahalle Adı: Merkez-Türkmenli
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00
Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00
TEKİRDAĞ İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı: Merkez-Türkgücü Osb
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00
Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00
TEKİRDAĞ İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı: Merkez-Zafer
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00
Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00
TEKİRDAĞ İLÇE: MALKARA
Mahalle Adı: Merkez-Cami Atik
Tahmini Kesinti Süresi: 9 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 18:00
TEKİRDAĞ İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı: Merkez-Türkgücü
Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat
Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00
Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00
Bu planlanan kesinti süreleri, Trakya Elektrik tarafından duyurulmuş olup, vatandaşların önlem alarak bu süreçte mağdur olmamaları için dikkate almaları önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.