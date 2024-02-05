Tekirdağ’da elektrik kesintisi işte detaylar

Trakya Elektrik tarafından yapılan duyuruya göre, 6 Şubat 2024 Salı günü Tekirdağ genelinde planlanan elektrik kesintisi, birçok ilçeyi kapsayacak. Sabah saatlerinde başlayacak olan kesintiler, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Özellikle şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle gerçekleştirilecek olan bu kesinti, Tekirdağ genelinde yaşayan vatandaşları etkileyecek. İşte 6 Şubat 2024 Salı günü planlanan kesintiye dair detaylar:

Tekirdağ Elektrik Kesintisi Listesi:

TEKİRDAĞ İLÇE: MARMARAEREĞLİSİ

Mahalle Adı: Merkez-Türkmenli

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00

TEKİRDAĞ İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı: Merkez-Türkgücü Osb

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00

TEKİRDAĞ İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı: Merkez-Zafer

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00

TEKİRDAĞ İLÇE: MALKARA

Mahalle Adı: Merkez-Cami Atik

Tahmini Kesinti Süresi: 9 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 18:00

TEKİRDAĞ İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı: Merkez-Türkgücü

Tahmini Kesinti Süresi: 1 Saat

Kesinti Başlangıç Tarihi: 06.02.2024 Salı Saati: 00:00

Elektrik Ne Zaman Gelir? 06.02.2024 Salı Saati: 01:00

Bu planlanan kesinti süreleri, Trakya Elektrik tarafından duyurulmuş olup, vatandaşların önlem alarak bu süreçte mağdur olmamaları için dikkate almaları önemli.