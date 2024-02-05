Valilik olaya el koydu, soruşturma başlatıldı

Malatya’da Bulgurlu Mahallesi’nde bulunan, 16 Eylül 2017 tarihinde inşa edilen ve 27 bin 44 kişi kapasiteye sahip Malatya Stadyumunda çekilen fotoğraf Malatya’nın gündemine bomba gibi düşmüştü.

Deprem sonrası bir süre depremzede vatandaşlara hizmet veren ve ardından maçların oynanmaması nedeni ile kapatılan Yeni Malatya Stadyumunda bulunan yırtık Atatürk posteri başta CHP olmak üzere birçok kişi tarafından büyük tepki ile karşılanmıştı.

Olayın gündeme gelmesinin ardından Malatya Valiliği bir açıklama yaparak konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını ve yırtık Atatürk posterinin değiştirileceğini belirtti.

“İDARİ TAHKİKAT BAŞLATILMIŞTIR”

Konuya ilişkin Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında ‘Yeni Malatya Stadında Skandal Görüntü’ başlıklı haberlerle ilgili olarak; Yeni Malatya Stadyumu Tribününde asılı bulunan Atatürk posterinin yıpranarak yırtılması ve değiştirilmemesi nedeniyle sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli inceleme ve idari tahkikat başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Yırtık Atatürk Posterine tepki gösteren CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “İsmet İnönü’nün memleketi olan Malatya’da, İnönü Stadyumu’ndan İnönü ismi kaldırılmıştı. Malatya, maalesef tarikat ve cemaatlerin yoğun olduğu bir şehir. İktidar Atatürk’ün değerlerini korumak yerine cemaat ve tarikatların hoşlanacağı hareketleri yapmaya devam ediyor. CHP olarak Atatürk’ün posterine zarar verenleri ve bu şekilde asılmasına göz yumanları şiddetle kınıyoruz” ifadelerine yer vermişti.