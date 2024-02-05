Malatyalılar 6 Şubat’ı anlattı “İçimizde geçmek bilmeyen bir üşüme duygusu var”

Başta Malatya olmak üzere 10 ilde büyük yıkım ve kayıplara neden olan, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat tarihli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki ikiz depremlerin üzerinde bir yıl geçti ancak yaşanan acılar hala ilk günkü gibi taze. 6 Şubat günü yaşadıkları acı ve zorluklar hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan vatandaşlar bir daha aynı acıların yaşanmaması için dua ettiklerini kaydettiler.

6 Şubat’ın bir felaket olduğunu söyleyen Tuğba Biri isimli vatandaş, depremin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hayatın normalleşmediğini kaydetti.

“ÇOK KÖTÜ BİR GÜNDÜ”

“6 Şubat günü bizim için bir felaketti, gerçekten çok üzücüydü” diyen Biri, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Depremden bir hafta önce babam ameliyat olmuştu. Çok kötü bir gündü bizim için. Allah bir daha yaşatmasın. Korkudan evimize giremedik, hasarlı değildi ama yine de korktuk bir süre çadırda kaldık. Depremin üzerinden bir yıl geçti ama hayat normalleşmedi. Sadece dua ediyoruz, rabbim bir daha yaşatmasın.”

“GEÖMEK BİLMEYEN BİR ÜŞÜŞME DUYGUSU VAR”

Asrın felaketi kelimesinin bile o günü tanımlamakta çok hafif kaldığını belirten Betül Kızılbağlı isimli vatandaş ise,

“Unutmak istiyoruz ama bir türlü aklımızdan çıkmıyor. Orada çocuklarımı düşünüyorum kızım o kadar çok korkmuştu ki ‘Artık ölmeye bile razıyım bu kadar korkuya dayanamıyorum’ dedi. İkinci depremde arazideydik. Hem çok şükrettik hem çok üzüldük, yine de depremi yaşayabileceğimiz en hafif şekilde atlattık ama ablalarım araçlarındayken üzerlerine bina çöktü, 23 yaşında bir üniversite öğrencisi yeğenim bacağını kaybetti. Ailede vefatlar oldu. Bizim için çok acı bir süreçti. Asrın felaketi bile bence az kalıyor onu tarif etmeye. Çok acı bir şeydi ve üşüyoruz, geçmek bilmeyen bir üşüme duygusu var bugün 6 Şubat insan tedirgin oluyor. Gökyüzüne bakmaya tedirgin oluyoruz. İşte dolunay var mı, hava kızıl mı? Rabbim hepimize yardım etsin, çok zor bir süreçti hala insanlar zorlanıyor çadırda, konteynerde bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar mesela bizim köyde evlerimizi yıktılar ama şu anda hiçbir ev teslimatı yok. Bazı sistemlerde çok düzgün çalışmadı. Bir şeyler gitti ama yerine bir şey koyulmadı. İnsanlar çadırda yaşıyor, hayvanları var bakmakta zorlanıyorlar, rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Yine de hayat devam ediyor, yapacak bir şey yok. Bir yerden bir yere giderken sürekli yıkım var bunlar çok zorlayıcı şeyler. Bazı kuzenlerim hiç taşınma niyetleri yokken başka şehirlere gittiler. Bir anda başka yerlere gitmek zorunda kaldılar. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun”

ifadelerine yer verdi.

“BÜYÜK BİR FELAKET OLDUĞUNU GÖRDÜK”

Büyük bir sarsıntı ile uykudan uyandıklarını kaydeden Nisa Küçükaslan isimli vatandaş,

“Birden gece büyük bir sarsıntı ile uyandık, hepimiz ailecek koridora toplandık. Daha sonra hepimiz birbirimize sarıldık, yere kapandık. Haberleri açtığımızda büyük bir felaket olduğunu gördük. Daha sonra dışarı çıktık yollar, trafik kapalı. Trafiğin ortasında kaldık geri döndük. Öğlen deprem oldu onda da bayağı korktuk zaten dışarıdaydık sürekli deprem oldu. Hepimiz için zor bir durumdu. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Artık binaların daha iyi yapılması lazım zaten en büyük etken o. TOKİ evleri gibi yapılmalı ama aslında TOKİ evlerinin de bir dayanıklılığı kalmadı yavaş yavaş depremlerde TOKİ’lerde hasar almaya başladı. Bence hayat normalleşmedi zaten etrafa baktığımız zaman her yer yıkıntı ve bomboş”

diye konuştu.

“ALLAH DÜŞMANIMA GÖSTERMESİN”

Mustafa Perktaş isimli vatandaş ise,

“6 Şubat’ta neler yaşamadık ki bir kardeşimin oğlunu verdim, gelinini verdim, iki tane çocuğunu verdim, evlerimiz yıkıldı. Ekonomimiz çöktü. Allah düşmanıma böyle bir felaket göstermesin”

dedi.

“ZEMİNE GÖRE BİNA YAPMAK LAZIM”

Aynı acıların tekrar yaşanmaması için tedbir alınması gerektiğini vurgulayan Ali Özer isimli vatandaş,

“6 Şubat bir felaketti. Her iki depremde de evin içerisindeydik. Çok şükür bizim evlere bir şey olmadı ama komşularımız ve arkadaşlarımızın cansız bedenleri ile karşılaştık. Allah yardımcımız olsun. Cenabı Allah o günü bir daha göstermesin inşallah. Halen sarsıntılar devam ediyor. Aynı acıların yaşanmaması için tedbir almak lazım. Binaları yükseltmemek, projeleri güzel yapmak lazım. Zemine göre bina yapmak lazım. Bostanbaşı gibi yerlere 14-15 katlı bina yaparsan vatandaşta ölür, can da gider”

söyleminde bulundu.

“EVSİZ KALDIK”

Büyük bir felaket yaşadıklarını söyleyen Zeki Canpolat isimli vatandaş ise,

“Büyük bir felaket yaşadık biraz kendimizi düzeltmemiz lazım. Düzletirsek bu asgariye düşer yoksa Malatya bitti yeni bir Malatya kurulması lazım. Önce altyapı yapılmalı ondan sonra evler yapılmalı, 4-5 katlı evler olmalı. Deprem alttan vurdu sallanma olmadı, sallanma olsaydı çoğu bina yıkılırdı. Kelime-i şahadet getirdik ve apartmandan aşağı indik. Allah’a şükür kurtulduk. Evimize ağır hasar verildi ve yıktılar evsiz kaldık şimdi Üniversite Mahallesi’nde oturuyoruz”

şeklinde konuştu.

“ÇOK BÜYÜK ACILAR YAŞADIK”

Çok büyük acılar yaşadıklarını dile getiren Ümmühan Bakan isimli vatandaş,

“6 Şubat’ta 5 dakika ara ile dükkanımızın yıkıldığını, 5 dakika sonra evimizin yıkıldığı haberini geldi. Dükkanımızdan hiçbir şey çıkartamadık. Hesap defterimizi bile çıkaramadık, çok büyük acılar yaşadık. 5 ay çocuklarımızı nerede yatıracağımızı düşündük. Allah’a çok şükür hiçbir can kaybımız yok buna şükrediyoruz. Denetim çok önemli, inşaatların denetlenmesi gerekiyor. Kırgızistan’da da deprem oldu ölen kaç kişi vardı? Tabi ki biraz da bizim insanlarımızdan da kaynaklanıyor. Sağlamlığa bakmadık evin gösterişine, süsüne baktık sağlam ev almadık. Dikey mimari çok oldu. Bahçeli güzel evlerimizi özellikle Bostanbaşı bölgesini mahvettiler. Ben çok üzülüyordum Malatya’nın en verimli topraklarını imara açtılar. Bir yıl geçti çocukların psikolojisini hala düzeltemedik. Deprem olacak korkusu ile sabaha kadar uyumuyoruz. Zaten depremde kendisini unutturmuyor”

ifadelerine yer verdi.

Ali Kılıç isimli vatandaş ise,

“6 Şubat’ta herkes bir deprem yaşadı, binalar durmadan akşama kadar sallandı. Allah bir daha göstermesin”

dedi.

“MALATYA’YI BİTİRDİ”

Bir daha böyle büyük felaketler yaşanmamasını temenni ettiklerini kaydeden Halis Cengiz isimli vatandaş,

“6 Şubat ilçelerde dahil Malatya’yı bitirdi. Ben Kaleliyim depremde merkeze geldik şimdi kirada oturuyoruz, bir daha olmamasını temenni ediyorum. Malatya’da bugün inan ki oturulacak yer yok, kalmadı”

diye konuştu.

“GİDEN CANLAR GELMEZ”

Giden canların geri gelemeyeceğini vurgulayan Yusuf Zengin isimli vatandaş ise,

“6 Şubat sadece Malatya için değil 11 il için çok büyük bir yıkıntı oldu. 50 bin kişiden fazla insan öldü. Hepsine Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, kolay değil hala aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Enkazlar kaldırılır, yıkılanlar yapılır giden canlar gelmez ama hayat devam ediyor. Bizim evimiz ağır hasarlıydı yıkıldı. Barınma ve gıda sıkıntıları yaşadık. Yeni yeni toparlanmaya çalışıyoruz. Artık bina yapılacaksa 2 demirden kaçınılmasın. Çünkü insan hayatı kolay değil”

ifadelerini kullandı.

“NETİCELERİ AĞIR OLDU”

Çok zor bir süreç geçirdiklerini söyleyen Mehmet Bal isimli vatandaş,

“6 Şubat’ta Malatya’da bir afet yaşadık, bu afetin neticeleri ağır oldu, ölenlere Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun. Çok zordu bizim için. İlk zamanlar su, elektrik yoktu. Cenabı Allah bir daha böyle felaketler göstermesin. Çalışmalar devam ediyor bu çalışmalar nitece verdikten sonra her şey düzelir inşallah”

söyleminde bulundu.

“İNŞALLAH BİR AN ÖNCE AYAĞA KALKARIZ”

Şehrin bir an önce ayağa kalkması için herkesin bir katkısı olması gerektiğini belirten Mehmet Tav isimli vatandaş ise,

“Büyük bir deprem geçirdik Allah bu millete zeval vermesin, inşallah bir an önce ayağa kalkarız. Hepimize geçmiş olsun, ölenlere Allah rahmet eylesin. İnşallah artık deprem olmaz. Depremde çoğu kişi şehri terk etti, dışarı da kalmak ile olmaz herkesin bu memlekete gelmesi, katkısı olması lazım ki bir an önce ayağa kalksın”

şeklinde konuştu.

“BİRKAÇ GÜNÜMÜZÜ DIŞARIDA GEÇİRDİK”

Depremde ne yapacaklarını şaşırdıklarını dile getiren Recep Sevinç isimli vatandaş,

“Korktuk, ne yapacağımızı şaşırdık dışarı çıktık kar yağıyordu, birkaç günümüzü dışarıda geçirdik. Ondan sonra köye gittik biraz orada kaldık. Şimdi tekrar geldik ama ürküyoruz. Allah bir daha göstermesin öyle bir depremi büyük bir depremdi. İnşallah bir daha olmaz”

ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞLARIN GİDECEĞİ BİR YER YOKTU”

Depremlerde Malatya’nın 15 yıl geriye gittiğini kaydeden Kadir Altuntaş isimli vatandaş ise,

“Depremde evlerden çıkan arabasına koştu. Gidecek bir yer yoktu kimisi camiye kimisi arabasına gitti. Evler yıkıldı. Vatandaşların gideceği bir yer yoktu. Birinci depreme evde yakalandım. İkinci depremde Doğanşehir’e giderken yolda yakalandım oraya gittik ama gördük ki orada da hayat durmuş. İlk zamanlar Elazığ’a, Diyarbakır’a çocuklarımızın yanına gittik sonra yine memleketimize geldik. Aynı acıların bir daha yaşanmaması için binaların daha sağlam yapılması lazım. Malatya 10-15 yıl geriye gitti”

söyleminde bulundu.

“CANLAR GİTTİ”

6 Şubat’ta herkesin büyük bir perişanlık yaşadığını söyleyen Mikail Ayhan isimli vatandaş,

“6 Şubat’ta çok kötü bir deprem yaşadık. Herkes perişan oldu, 50 bin dediler 130 bin ölü çıktı. Allaha şükür evimizde bir hasar yok, dükkanım yıkıldı. Yine canımız sağ olsun dükkan önemli değil ama canlar gitti”

dedi.

“YIKILAN BİNALARI GÖRDÜKÇE AĞLIYORUZ“

Depremin üzerinden bir yıl geçse de yıkılan binaları gördükçe ağladıklarını belirten Güley Doğan isimli vatandaş ise,

“Ölümden döndük ama yine de perişanlar çok. Konteynerde kalanlar çok. Allah yardımcımız olsun. Artık yeni yapılacak binaların yapımına dikkat edilmeli. Televizyona baktıkça, yıkılan binaları gördükçe ağlıyoruz. Kiradayım 10 bin lira maaş alıyorum, 6 bin lira kira veriyorum. Evim hasarlı yıkılıyor, geçinmekte zorlanıyorum”

diye konuştu.

“HER TARAF YERLE BİR OLMUŞ”

Depremde Malatya’da olmadıklarını kaydeden Ayhan Hayta isimli vatandaş,

“Biz burada değildik depremden sonra geldik ev darma duman olmuş. Malatya’ya geldik her taraf yerle bir olmuş. Evimiz yıkıldı. Oğlumuza TOKİ’de bir ev almıştık şimdi orada kalıyoruz. Buna şükür yapacak bir şey yok. Allah bir daha göstermesin. Evi olmayanlar hep çadırda, konteynerde kalıyor”

açıklamasında bulundu.