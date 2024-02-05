05 Şub 2024 - 16:39 - Gündem

“85 milyon tek yürek oldu”

6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yapan Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, “Ülkemizde yaşayan 85 milyon insan asrın felaketinin acısını yüreğinde hissetti. O sabah Türkiye’nin uyandığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Felaketin boyutu da ilerleyen saatlerde daha da netleşti. Bir anda 85 milyon ‘tek yürek’ oldu” dedi.