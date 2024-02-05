Saadet Partisi Malatya İl Başkanı Mustafa Canbay, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Canbay, mesajında önemli açıklamalarda bulundu.
Canbay, depremin 11 ili etkilediğini anımsatarak, depremlerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 bin 204 kişinin ise yaralandığını söyledi.
“ARTIK HİÇBİR ŞEY ESKİSİ GİBİ DEĞİLDİ”
“Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Yine depremler nedeniyle yaralanan kardeşlerimize de acil şifalar ve sabırlar diliyorum” diyen Canbay, “Bir yıl önce yaşanan depremler sadece deprem bölgesinde yaşayan 13,5 milyon vatandaşımızı uykusundan uyandırmadı. Ülkemizde yaşayan 85 milyon insan asrın felaketinin acısını yüreğinde hissetti. O sabah Türkiye’nin uyandığı en acı günlerden biri oldu. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Felaketin boyutu da ilerleyen saatlerde daha da netleşti. Bir anda 85 milyon ‘tek yürek’ oldu. Yurt içinden ve yurt dışından ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, tüm Türkiye enkazdan bir can daha çıkarılmasını bekledi. Kimi ekran başındaydı kimi radyodan takip etti kimi sosyal medyada yardım çağrısı yaptı” ifadelerini kullandı.
“YEMEK İKRAMIMIZI HIZLI BİR ŞEKİLDE BAŞLATTIK”
Milli görüş teşkilatları olarak yalnızca aşevi ve yemek organizasyonları ile yetinmediklerini belirten Canbay, şunları ifade etti:
“Depremin ilk anından itibaren bizler de Saadet Partisi olarak derhal harekete geçtik. Anadolu Gençlik Derneğimiz, CANSUYU Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimiz, YENİAD ve diğer Milli Görüşçü Kuruluşlarımız ile birlikte zor durumda kalan depremzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına adeta bir seferberlik başlattık. Yaşanan depremlerin hemen ertesi gününde eski köy garajı meydanına büyük bir aşevi kurarak yemek ikramımızı hızlı bir şekilde başlattık. Günde yaklaşık 10 bin kişiye öğlen ve akşam yemeği ile birlikte 24 saat çorba ikramında bulunduk. Malatya’da deprem sonrasında kurulan ilk aşevi olan bu aşevimizde 4 ay boyunca Malatyalı depremzede hemşerilerimize sıcak yemek ikramında bulunduk. Aşevi çalışmamızın yanı sıra teşkilatımız diğer illerden gelen yardımları koordineli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gece gündüz çalışmalarına devam etmiştir. Dolayısıyla milli görüş teşkilatları olarak yalnızca aşevi ve yemek organizasyonları ile yetinmedik. On binlerce Malatyalı hemşerimize gıda kolileri, odun, kömür, soba ve elektrikli soba dağıttık. Şunu samimiyetle söylemek isterim ki; Malatya’da gerek yardım dağıtımında olsun gerekse aşevi organizasyonu konusunda olsun en verimli ve sağlıklı şekilde çalışma gerçekleştiren teşkilat olduğumuzu gönül rahatlığı ile ifade edebilirim. Elbette tüm bu çalışmaları ‘insanların en hayırlısı insanlara faydası olandır’ düsturu ile ve tamamen Allah rızasını gözeterek gerçekleştirdik. Üzerimizde büyük bir sorumluluk ve görev olduğunun şuurundayız. Bu sorumluluk bilinci bizi daha çok çalışmaya ve gayrete sevk ediyor. Saadet Parti’miz köklü geçmişi ve liyakatli kadroları ile deprem felaketi sonrasında hızlı ve planlı bir şekilde çalışmalarına başlamış ve milletimize en güzel hizmeti sunmak için canla başla saha çalışmalarını sürdürmüştür. Başta Sayın Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu olmak üzere bizleri yalnız bırakmayan tüm kuruluşlarımıza ve kıymetli teşkilat mensuplarımıza tekrardan teşekkür ediyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.