“Yüzyılın felaketi”nin yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, “6 Şubat’ta Malatya’nın adeta çöktüğü, çarşısının yok olduğu, ticari hayatının sıfırlandığı, yaklaşık 20 bin esnafın, evini, işyerini ve tüm sermayesini kaybettiği, yüzbinlerce Malatyalının evsiz kaldığı bir tabloyu yaşadık. Umudumuz var; çökmüş olan bu şehir yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte bu şehrin düğün yıllarını da göreceğiz” dedi.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlandı.

Başkan Şevket Keskin’in yayımladığı mesaj şu şekilde:

“Malatya'da da büyük çapta can ve mal kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıldönümünde deprem şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Malatyalı hemşehrilerime ve asrın felaketini yaşayan milletimize bir kez daha geçmiş olsun dilek ve dualarımızı iletiyorum. Rabbim, milletimizi ve ülkemizi tüm felaketlerden korusun. 6 Şubat’ta Malatya’nın adeta çöktüğü, çarşısının yok olduğu, ticari hayatının sıfırlandığı, yaklaşık 20 bin esnafın, evini, işyerini ve tüm sermayesini kaybettiği, yüzbinlerce Malatyalının evsiz kaldığı bir tabloyu yaşadık.

“DEPREM BÖLGELERİ DAHA KALICI BİR ŞEKİLDE TOPARLANACAK”

Malatya’yı terk etmeyen, sorunlara rağmen ayakta kalma mücadelesini sürdüren, sıkıntılara göğüs vererek Malatya’nın sokaklarını aydınlatan esnaf ve sanatkarlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden itibaren dile getirdiğimiz şu düşüncemizi tekrar ifade ediyorum; Deprem bölgeleri yeniden çekim merkezi olabilmeli. Esnaf ayağa kalkmadan, deprem bölgeleri ayağa kalkamaz. Esnaf ayağa kalkmadan Malatya ayağa kalkamaz. Depremin yaraları sarılmaya çalışılmıştır, ancak yeterli değildir. Bugün depremin 1. yıldönümünde şehrini, evini, işyerini, işini ve sermayesini kaybeden esnafımızın ayakta kalabilmesi için mücadelesi sürüyor. Halen konteyner bekleyen, kredi bekleyen esnaflarımız bulunuyor. Deprem bölgeleri; esnaf ve sanatkarın, ticaretin desteklenmesi ile daha hızlı, daha kalıcı bir şekilde toparlanacaktır. Ticaret sürdürülebilir bir seviyeye gelmeden deprem bölgelerinin ayağa kalkması mümkün değildir.

“İSKÂN KONUSUNDA ASLA TAVİZ VERİLMEMELİ”

Esnafımızın sorun ve taleplerini ilk günde olduğu gibi bundan sonra da her platformda takip etmeye devam edeceğiz. 31 Mart yerel seçimleri sonrası yapılacak projeler şimdiden anlatılmalı, esnafımızın ve halkımızın ümitleri, beklentileri kırılmamalı, yeni bir şehir kurma heyecanı diri tutulmalı. Depremin en ağır sonucunu yaşamış olan Malatya’da hiçbir şekilde depreme dayanıklı imar ve iskân konusunda asla taviz verilmemeli. Hiçbir siyasetçi ve ailenin bitmek tükenmek bilmeyen beklentilerine bu şehir bir kez daha kurban edilmemeli, deprem standartları aynen uygulanmalı. Malatya Çarşısı ve Altay Kışlasındaki Yeni Sanayi Sitesindeki dükkanlar biran önce esnafımızın hizmetine sunulmalı.

“TÜM YARDIM KURULUŞLARINA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Depremin ilk gününden itibaren destek ve katkıları ile yanımızda olan; 81 ilimizin esnaf kuruluşlarına, Malatya’mıza bir çarşı kazandıran Ankara Esnaf Teşkilatımıza, her şeyden önemlisi 85 milyon milletimizin her ferdine, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, depremin ilk gününden itibaren Malatyalıların yanında olan koordinatör bakanımız Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, hükümetimizin kabine üyelerine, siyasi partilerimizin değerli liderlerine, devletimizin tüm kurumlarına, yardım kuruluşlarına gönülden teşekkür ediyoruz. Depremin yaralarını birlikçe saracağız, şehrimizin sorunlarını beraber çözeceğiz, Malatya'mızı birlik içinde ayağa kaldıracağız. Umudumuz var; çökmüş olan bu şehir yeniden ayağa kalkacak. Hep birlikte bu şehrin düğün yıllarını da göreceğiz.”

Kaynak: BÜLTEN