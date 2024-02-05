O ilde 6 Şubat’ta okullar tatil edildi gözler depremin yıktığı Malatya’da

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklama, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından gözler depremin yıktığı Malatya’ya ve valilikten gelecek açıklamaya çevrildi.
Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkilerinden ciddi şekilde etkilenen Hatay'da, felaketin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verdi. Bu karar, il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kapsıyor.
Hatay, 6 Şubat 2023'teki depremin en çok etkilediği bölgelerden biri olmuş ve yıkıcı sonuçlar doğurmuştu. Valilik tarafından alınan bu karar, depremin izlerini taşıyan Hataylılara bir gün boyunca bu acı hatıraları yad etme ve birlikte dayanışma içinde olma fırsatı tanıyacak. Diğer illerden ise benzer bir açıklama yapılmamış durumda.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.