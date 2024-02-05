- Gündem

O ilde 6 Şubat’ta okullar tatil edildi gözler depremin yıktığı Malatya’da

ABONE OL Google News Sayfamız

Bugün, okullarda 2. dönemin ilk günü olmasına rağmen, yarın 6 Şubat'ın gelmesiyle birlikte Hatay'da okullar tatil mi sorularının cevabı merak ediliyor. Hatay Valiliği konuyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

O ilde 6 Şubat’ta okullar tatil edildi gözler depremin yıktığı Malatya’da mask
O ilde 6 Şubat’ta okullar tatil edildi gözler depremin yıktığı Malatya’da
O ilde 6 Şubat’ta okullar tatil edildi gözler depremin yıktığı Malatya’da
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklama, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli büyük depremin yıl dönümü nedeniyle eğitim ve öğretime bir gün ara verileceğini duyurdu. Bu duyurunun ardından gözler depremin yıktığı Malatya’ya ve valilikten gelecek açıklamaya çevrildi.

Hatay Valiliği, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin etkilerinden ciddi şekilde etkilenen Hatay'da, felaketin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime bir gün ara verilmesine karar verdi. Bu karar, il genelindeki okullarda eğitim gören öğrencileri, öğretmenleri ve velileri kapsıyor.

Hatay, 6 Şubat 2023'teki depremin en çok etkilediği bölgelerden biri olmuş ve yıkıcı sonuçlar doğurmuştu. Valilik tarafından alınan bu karar, depremin izlerini taşıyan Hataylılara bir gün boyunca bu acı hatıraları yad etme ve birlikte dayanışma içinde olma fırsatı tanıyacak. Diğer illerden ise benzer bir açıklama yapılmamış durumda.

# Hatay Valiliği, son dakika Hatay Valiliği, hatay son dakika, malatya, malatya haber, malatya son dakika, 6 şubat depremleri, 6 şubat okullar tatil mi, Malatya Valiliği, Ersin Yazıcı

05 Şub 2024 - 16:29 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL