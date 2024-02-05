Battalgazi’de 5 gündem maddesi görüşüldü

Battalgazi Belediye Meclisi, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder başkanlığında Şubat ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde bir araya geldi. Mazeret dilekçelerinin okunması ve yoklamanın ardından başlayan toplantıda, ilk olarak 1’inci birleşim, 1’inci oturumun karar özeti oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda toplam 5 gündem maddesinin görüşüldüğü ikinci birleşimde, Meydanbaşı Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan alanın 10 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne, Kemerköprü Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan alanın Cami, Kur’an Kursu ve Lojman yapılmak üzere 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı Malatya Battalgazi İlçe Müftülüğü’ne, Alacakapı Mahallesi’nde bulunan ve mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazın kütüphane yapılmak üzere 3 yıllığına İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne tahsis edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, alınan kararların Malatya ve Battalgazi için hayırlı olmasını temenni etti. Battalgazi Belediye Meclisi, Mart ayı olağan toplantısını 6 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirecek.

Kaynak: BÜLTEN