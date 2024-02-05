“Biz elimizden geleni yaptık sıra devletimizde”

6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerin yıl dönümü dolayısıyla dün Malatya Eczacı Odası tarafından bir basın açıklaması düzenlendi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yer alan konteynerlerde gerçekleştirilen basın açıklamasında önemli değerlendirmelerde bulunan Oda Başkanı Ebru Sönmez, eczacıların depremde yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Eczacılar basın açıklamasından önce, depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Daha sonra söz alan ve depremin üzerinden bir yıl geçtiğini dile getiren Malatya Eczacı Odası Başkanı Ebru Sönmez, 5 ilde anma töreni yapmaya başladıklarını ifade etti.

“50 BİN CANIMIZI KAYBETTİ”

“Kahramanmaraş’ta bir anma etkinliği oldu. Yarın Adıyaman ve Hatay'da olacak. Bizler de hem yaşadıklarımızı bir nebze anlatmak hem de çıkardığımız dersleri aslında bir nebze olsun duyurabilmek adına bu basın açıklamasını yapma gereği duyduk” diyen Sönmez, şunları kaydetti:

“Öncelikle tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Maalesef depremlerde 50 bin canımızı kaybettik. Bunlardan 48 tanesi eczacıydı. 12 tanesi eczacı teknisyeni, eczacılık fakültesi öğrencisiydi. 30’a yakın da eczacılık teknisyeni arkadaşımızı kaybettik. Malatya'da sadece bir tane eczacı teknisyeni ve bir eczacı fakültesi öğrencimizi kaybettik. Ama maalesef ki bin 300 üstünde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu da bizi derinden üzdü. Eczacılar olarak biz 7 Şubat itibariyle konteynerlerde, çadırlarda sahra eczanelerini kurarak 7/24 sağlık hizmetini aksatmadan yapmaya başladık. İlk kurduğumuz Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki eczanemizle birlikte diğer bölgelerde toplamda 5 eczanemizi açtık. Türkiye'de 11 ilde toplamda 28 sahra eczanesi açıldı. Türk Eczacılar Birliği'miz 56 eczacı odamız ve 50 bine yakın meslektaşımız sayesinde.”

“SÖZÜMÜZE SADIK KALDIK”

Deprem sürecinde neler yaşadıklarını anlatan Sönmez,

“Eczanelerimizi açtık. 7-24 kesintisiz sağlık hizmeti sunduk. Tüm ilaç, sağlık hizmeti, medikal ürünler, hasta bezleri, mamaların hepsini ücretsiz dağıttık. Bu süreç Malatya'da 44 gün boyunca devam etti. Tüm Türkiye'de toplamda 74 gün boyunca sağlık hizmeti, ilaç ve sağlık hizmeti sürdü. Biz üzerimize düşeni pandemi zamanında da, deprem zamanında da yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz fakültelerimizden mezun olduğumuzda eczacılık yeminimiz gereği dini, dili, ırkı, milliyeti ne olursa olsun herkese kesintisiz hizmet vereceğimizi söyledik ve bu sözümüze de sadık kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. Yeryüzünde bir eczacı kalsa bile bu sağlık sistemi asla aksamayacaktır. Biz bunu fedakarca çalışan eczacılarımız sayesinde görmüş bulunduk. Eczacılar üzerine düşeni her zaman olduğu gibi deprem zamanında da yaptılar. Malatya'da yerelde önce sahra eczanelerimizi kurduk, sonra kapattık. Daha sonra ise yoğunluğumuzu eczanelerimize verdik. Depremlerde 30’a yakın eczanemiz yıkıldı. 50-60’a yakın eczanemiz de maalesef ağır hasar aldı. Toplamda 80-90 eczanemizi maalesef tamamıyla kaybetmiş durumda kaldık”

şeklinde konuştu.

“ECZACILIK HİZMETİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ”

Hızlı bir şekilde konteynerlerde eczanelerini kurmaya çalıştıklarını ifade eden Sönmez,

“Konteyner kentlerimizde, konteyner çarşılarımızda eczacılık hizmetini sürdürdük, sürdürmeye devam ediyoruz. Ama bu böyle devam etmemesi lazım. Çünkü depremin üzerinde bir yıl geçti. Hala 48 eczanemiz konteynerlerde hizmet veriyor. Konteynerde ilaç sağlık hizmetini sürdürülebilirliği imkansız. Burada o ilaçları ve onların saklama koşullarını sağlayabilmek çok zor. Biz elimizden geleni yaptık, artık bundan sonrası devletimize kalmış. Devletimiz de eczacılar için elinden geleni yapacaktır. Yapması da gerekmektedir. Malatya'da şu an hala çarşı merkezde bir binanın bile temeli atılmadı. Bu da bizi umutsuzluğa sevk ediyor. Bizim yasa ve yönetmenliğimizde şöyle bir şey var: 2 yıl süreyle konteynerlerde hizmet verebiliriz. Bir yılımızı geçirdik, geriye bir yılımız kaldı. Bu bir yıl içerisinde eczacılarımıza dükkanları teslim edilmesi gerekiyor. Onun için de bizim şu an seçilebilecek belediye başkanımızdan talebimiz, hızlı bir şekilde Malatya'ya kalkındırılsın. Eczacılarımız eczanelerine kavuşsunlar. Sağlık sistemi aksamasın istiyoruz. Çünkü gerçekten hem elektrik sıkıntısı hem su sıkıntısı, hem kar kışta hizmet vermek ciddi sıkıntı. Yaz aylarında saklama koşullarını oluşturabilmek, klimaları çalıştırabilmek, o ilaçların 25 santigrat derecede saklanabilmesini sağlayabilmek çok zor”

diye konuştu.