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Son dakika MEB duyurularında neler var 6 Şubat 2024 resmî tatil mi?

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Türkiye 6 Şubat 2023’de felaketi yaşadı. 6 Şubat, depreminin yıldönümünde resmî tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 6 Şubat 2024 resmî tatil mi? İşte detaylar...

Son dakika MEB duyurularında neler var 6 Şubat 2024 resmî tatil mi mask
Son dakika MEB duyurularında neler var 6 Şubat 2024 resmî tatil mi
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 Bu özel günde yapılacak anma törenleri ve etkinliklerle ilgili olarak Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) henüz bir duyuru yapmadı. Ancak, 6 Şubat'ın resmî tatil olup olmadığına dair kesin bir bilgi bulunmuyor.

Öğrenciler, veliler ve eğitim camiası için resmî tatil kararları genellikle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulur. Bu nedenle, güncel bilgileri almak için MEB'in resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarını takip etmek önemli.

6 ŞUBAT 2024 RESMİ TATİL Mİ?

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve beraberindeki heyet, Vali Osman Varol'u ziyaret ederek 6 Şubat’ın resmî tatil ilan edilmesini istedi. Deprem bölgesinde 6 Şubat gününün tatil olmasına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

Kaynak: Haber Merkezi
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05 Şub 2024 - 15:13 - Gündem

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