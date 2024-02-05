YKS başvuruları başladı, uzman tavsiyeleri sıraladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının başlamasının ardından sınava kayıt yaptıracak adaylara önemli tavsiyelerde bulunan Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, adayların başvuru yaparken geçerli fotoğraf ve öğrenim kodlarına dikkat etmesi gerektiğini belirtti. Üniversite okumak isteyen adayların TYT sınavına girmesinin zorunlu olduğunu söyleyen Özcan, “Birinci oturum dediğimiz 8 Haziran’da yapılacak TYT sınavına girmek zorunludur ama adaylar diyelim 4 yıllık bir bölüm yani lisans programı istemiyor o zaman AYT sınavına girmesine gerek yok” dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından bu yıl 8 ve 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları başladı. Peki adaylar başvurularını yaparken nelere dikkat etmeli? Rehberlik ve Eğitim Uzmanı Tolga Özcan, YKS başvurusunda bulunacak adaylara önemli tavsiyeler vererek BUSABAH’a özel açıklamalarda bulundu.

Başvuru tarihleri hakkında bilgi veren ve adayların başvuru tarihlerini kaçırmamaya özen göstermesi gerektiğini belirten Özcan,

“2024 YKS başvuruları 1 Şubat itibari ile başlamış oldu. Adaylar başvurularını 26 Şubat 2024’e kadar yapabilirler başvuru tarihi 1 ile 26 Şubat tarihleri arasında olacak. Sınav ücretimiz her bir oturum için 295 TL. Adaylarımız sınav ücretini 27 Şubat’a kadar ödeyebilirler ama başvurularını 26 Şubat’a kadar yapabilirler. Son başvuru tarihi ve saati 26 Şubat 23.59, son ücret ödeme tarihi ve saati 27 Şubat 23.59. TYT 8 Haziran Cumartesi günü 10.15’te yapılacak ikinci oturum olan AYT sınavı ise 9 Haziran Pazar günü 10.15’te yapılacak. Bir de üçüncü oturum yabancı dil testi dediğimiz YDT sınavı ise yine 9 Haziran Pazar günü saat 15.45’te yapılacak. Adaylarımız sınav başvurusu yaparken her bir oturum için 295 TL ödeyecek. Geç başvuru tarihleri ise 5 ile 7 Mart tarihleri arasında. Ama adaylarımızın burada dikkat etmesi gereken önemli bir husus var geç başvuruda sınav ücretinin yüzde 50 fazlası alınacak yani yüzde 50 artırım olacak adaylarımız buna dikkat etsin. Başvuru tarihlerini kaçırmamaya çalışsınlar”

şeklinde konuştu.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adayların YKS sınavına 2 şekilde başvuru yapabileceklerini kaydeden Özcan,

“Adaylarımız 2 şekilde başvuru gerçekleştirebilir. Birincisi bireysel olarak ikincisi de bir başvuru merkezi aracılığıyla. Bireysel olarak başvuracak adaylarımız ÖSYM’nin aday işlem sayfası ais.gov.tr adresinden e-Devlet şifresi ve kimlik numarası ile başvurularını gerçekleştirebilirler. E-devlet şifresi olmayan adaylarımız PTT şubelerinden e-Devlet şifresi alarak, başvurularını gerçekleştirebilirler. Bunları yapamayan adaylarımızın bir başvuru merkezine gidebilirler. 12’nci sınıfta okuyan adaylarımız kendi okullarında veya ÖSYM koordinatörlüğünde olan bir başvuru merkezinde başvuru yapabilirler. Mezun öğrencilerimizde e-Devlet şifresi veya ÖSYM şifresi olan adaylar kendi bireysel şekilde başvuru yapabilirler, şifresi olmayan adaylarımız ise bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilirler. Bireysel olarak başvuru yapacak adaylarımızın özellikle dikkat etmesi gereken geçerli bir fotoğrafı olmasıdır. Bunun içinde yeni kimlik kartını çıkartmaları gerekiyor. Adaylarımızın fotoğraflarının tanınmış olması gerekiyor bu çok önemli. 12’nci sınıf öğrencilerimiz eğer e-Devlet şifreleri varsa osym.ais.gov.tr adresinden kendileri bireysel olarak kayıtlarını yapabilirler. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan adaylarımızın sınava kadar çıkarmasında yarar olur, olmayanlar ise bir başvuru merkezi aracılığıyla başvurularını tamamlayabilirler”

ifadelerine yer verdi.

GEÇERLİ FOTOĞRAF NEDİR?

Geçerli fotoğraf hakkında bilgi veren Özcan,

“Geçerli fotoğraf Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinde çekilmiş ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraf geçerli fotoğraftır. Sınavın yapılacağı başvuru merkezi tercihlerinde ÖSYM 5 sınav tercihi sunmuştur adaylarımız burada dikkat etsinler. Yani adaylarımız sınav merkezlerinde 5 tercih yapmak zorunalar yoksa sistem kabul etmiyor. Bunun birincisi kendi bulundukları ili tercih yapmaları gerekiyor. İkincisi yakın iller mesela birincisi Malatya ikincisi Elazığ’dır. 3,4,5 ise bölge olarak kendilerine yakın illeri seçmek zorundalar. Adaylarımız buna dikkat etsinler. Yani 5 sınav merkezinin 5’ini de doldurmak zorundalar. Yoksa sistem kabul etmiyor”

dedi.

“ADAYLARIMIZIN BUNU BİLMESİNDE FAYDA VAR”

Başvuru esnasında adayların öğrenim kodlarına da dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Özcan,

“12’nci sınıf öğrencilerimiz sınava başvururken öğrenim koduna bir ortaöğretim kurumunun son sınıfına okumaktayım 1 nolu kodu seçecek. Mezun öğrencilerimiz ise bir ortaöğretim kurumunu bitirdikten sonra herhangi bir yüksek öğretim programına yerleştirilmedim 4 nolu kodu seçecekler. Üniversitede okuyan ve tekrar sınava girmek isteyen adaylar ise bir yükseköğretim programına kayıtlıyım yani 6 nolu seçmeleri gerekiyor. Tercih döneminde ÖSYM tarafından yerleştirildi ama kayıt olmadı aday bu adaylarda 5 nolu kodu seçecekler. Diyelim bir aday 4 yıllık lisans programını bitirdi tekrar sınava girmek istiyor. Onun içinde 8 nolu kodu seçmesi gerekiyor. Diyelim bir aday 3 yıllık ön lisans programını bitirdi tekrar sınava girmek istiyor 7 nolu kodu seçmesi gerekiyor. Bu gibi kodları seçerse sınava girmiş olurlar. Burada önemli bir husus var üniversitede okuyan adaylarımız veya kayıt yaptıran aylarımız tekrar yani birinci sınıfta geçen sene diyelim 2023 YKS’de yerleşti bu sene tekrar sınava girmek istiyor. Burada adaylarımızın Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) düşeceğini bilmesi gerekiyor. Sınava girmesinde bir sakınca yok ama girdiği zaman tekrardan OBP puanı yarı yarıya düşecek adaylarımızın buna da bilmesinde fayda var. Sınav merkezini değiştirmek istiyor bir aday, sınav merkezini değiştirmesi için 12 ile 14 Mart arası osym.ais.gov.tr adresinden adaylarımız sınav merkezlerini değiştirebilirler. Ama bu tarihten sonra herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır özellikle bu konuda ÖSYM’nin uyarsı var. Merkezimize gönderilen değişiklik düzeltme talepleri ile ilgili olarak merkezimizce bir işlem yapılmayacaktır, adaylarımız buna da dikkat etsinler. Özellikle TYT sosyal bilimler testi AYT sosyal bilimler 2 testinde din kültürü ve ahlak bilgisi sorunlarını veya ilave felsefe ve felsefe grubu sorularını cevaplandırma durumu var orada da adaylarımız eğer zorunlu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini aldım diyorlarsa bir nolu kodu seçecekler almayanlar ise 2 nolu kodu seçecekler. Bir de yabancı dil testi vardır. Burada da adaylarımız Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunmaktadır adaylarımız başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek yabancı dile de girmek isteyen adaylarımız bu saydığım dillerden birini seçtiği takdirde seçtiği dile ait soru kitapçığı verilecek adaylarımız buna dikkat etsinler”

diye konuştu.

“TYT PUANI ARTIK 2 YIL GEÇERLİ DEĞİL”

Temel Yeterlilik Testi’ne girmenin zorunlu olduğunu dile getiren Özcan,

“Birinci oturum dediğimiz 8 Haziran’da yapılacak TYT sınavına girmek zorunludur ama adaylar diyelim 4 yıllık bir bölüm yani lisans programı istemiyor o zaman AYT sınavına girmesine gerek yok ama sınav puanının oluşması için ön lisans tercihi, yapabilmesi için, özel yetenek sınavına girebilmesi için milli savunma üniversitesinde ast subay meslek yüksekokulunu tercih edebilmesi için açık öğretim ön lisans programlarına yerleşmesi için adaylarımızın Temel Yeterlilik Testi dediğimiz birinci oturuma girmesi zorunludur. Birinci oturum dediğimiz temel yeterlilik testi 2 yıllık ön lisans bölümlerdir özel yetenekle alınan polislik meslek yüksek okuluna gitmek isteyen açık öğretim ön lisans programı okumak isteyen adaylarımız TYT’ye girecekler ama adayımız 4 yıllık yüksek öğretim programı istiyor bunu istiyorsa ikini oturum alan yeterlilik testi dediğimiz AYT sınavına girmesi gerekiyor. TYT puanı 2 yıl kullanılıyordu ama şimdi kalktı. Onun için adaylarımızı burada uyaralım TYT puanı artık 2 yıl geçerli değildir onun için adaylarımız TYT puanının oluşmasını istiyorsa her sene birin oturum dediğimiz temel yeterlilik testine girmesi gerekiyor. Artık TYT puanı 2 yıl geçerli değildir”

ifadelerine yer verdi.

“34 YAŞ ÜSTÜ KADIN KONTENJANLARI VAR”

Başvuru işlemlerinde yapılan değişikliklerdin birinin de 34 yaş üstü kadınlar için kontenjan açılması olduğunu belirten Özcan,

“Bu yıl değişikliklerden biri de 34 yaş üstü kadın kontenjanları var. Hem tercih hem de başvurularda 34 yaş üstü kadınlar için devlet üniversitelerinde merkezi yerleştirme ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarında 34 yaş üstü kadın kontenjanı yer alacaktır bundan yararlanmak isteyenler bu alanı işaretleyecekler. Başvuru yapıldığı zaman en son aşama olan 2024 YKS başvuru bilgileriz ÖSYM’ye başarı ile bildirilmiştir yazısını görmeden sistemden çıkmasınlar adaylarımız ve adaylarımız başvurusunu yaptıktan sonra kesinlikle başvuru kayıt bilgilerine ait bir belge alıp saklamaları gerekiyor. Ücretini ödemeyen adayların başvuruları geçersizdir. Onun için adaylarımız önce başvurularını gerçekleştirecek sonra ÖSYM’nin belirmiş olduğu bankalardan veya ÖSYM’nin kendi sayfası osym.gov.tr adresinden e-ödemeler kısmında gireceği oturum sayısı kadar başvuru ücretini ödeyebilirler. Diyelim aday başvurusunu yaptı ücreti unuttu o zaman geç başvuru günde ödeyecek ama geç başvuruda sınav ücretinin yüzde 50 artırımlı ücreti var”

şeklinde konuştu.