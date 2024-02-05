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Mardin ve bu ilçeleri yarın bu saatlere dikkat!

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Mardin'in Nusaybin, Mazıdağı, Midyat, Kızıltepe, Derik, Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde 6 Şubat 2024 tarihinde planlı elektrik kesintileri olacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve planlı kesinti saatleri şu şekilde:

Mardin ve bu ilçeleri yarın bu saatlere dikkat! mask
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Mardin'in Nusaybin, Mazıdağı, Midyat, Kızıltepe, Derik, Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde 6 Şubat 2024 tarihinde planlı elektrik kesintileri olacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve planlı kesinti saatleri şu şekilde:

NUSAYBİN:

YEŞİLKENT

Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 17:00

YENİTURAN:

Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 08:30

Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 16:30

Değirmencik  Güneli  Günyurdu  Balaban  Hasantepe  Çilesiz Demirtepe  Beylik Eskihisar Duruca Kayadibi Kantar  Tepeüstü  Odabaşı  Yerköy  Sınırtepe  Girmeli  Nergizli  Tepealtı  Yolbilen  Çiğdem İkiztepe  Turgutköy  Yazyurdu  Bakacık  Pazar  Söğütlü  Kocadağ.

Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 10:00

BARIŞ | 8 MART

Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 09:30

Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 16:30

MİDYAT:

Çalpınar | Kayalar | Kayabaşı

Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 09:00

Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 15:00

Elbeğendi  Dibek  Üçköy  Dağiçi  Üçyol

Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 08:30

Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 17:00

Çamyurt  Düzgeçit  Üçağıl  Harmanlı  Ziyaret  Tepeli  Şenköy  Bengisu  Akyokuş

 
 

# Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Derik, Mazıdağı, Dargeçit, Elektrik kesintisi, Mardin, mardin elektrik kesintisi, son dakika

05 Şub 2024 - 15:00 Mardin- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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