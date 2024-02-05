05 Şub 2024 - 15:00 - Gündem

Mardin ve bu ilçeleri yarın bu saatlere dikkat!

Mardin'in Nusaybin, Mazıdağı, Midyat, Kızıltepe, Derik, Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde 6 Şubat 2024 tarihinde planlı elektrik kesintileri olacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve planlı kesinti saatleri şu şekilde: