Mardin ve bu ilçeleri yarın bu saatlere dikkat!

Mardin'in Nusaybin, Mazıdağı, Midyat, Kızıltepe, Derik, Dargeçit ve Artuklu ilçelerinde 6 Şubat 2024 tarihinde planlı elektrik kesintileri olacak. Elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve planlı kesinti saatleri şu şekilde:
NUSAYBİN:
YEŞİLKENT
Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 17:00
YENİTURAN:
Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 16:30
Değirmencik Güneli Günyurdu Balaban Hasantepe Çilesiz Demirtepe Beylik Eskihisar Duruca Kayadibi Kantar Tepeüstü Odabaşı Yerköy Sınırtepe Girmeli Nergizli Tepealtı Yolbilen Çiğdem İkiztepe Turgutköy Yazyurdu Bakacık Pazar Söğütlü Kocadağ.
Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 10:00
BARIŞ | 8 MART
Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 09:30
Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 16:30
MİDYAT:
Çalpınar | Kayalar | Kayabaşı
Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 09:00
Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 15:00
Elbeğendi Dibek Üçköy Dağiçi Üçyol
Kesinti Başlangıç: 06.02.2024 - 08:30
Kesinti Bitiş: 06.02.2024 - 17:00
Çamyurt Düzgeçit Üçağıl Harmanlı Ziyaret Tepeli Şenköy Bengisu Akyokuş
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.