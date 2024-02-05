Sivas’ta o gün birçok mahalle etkilenecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. 7 Şubat 2024 Çarşamba günü Sivas'ta planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek bölgeler şu şekilde…

SUŞEHRİ, SİVAS:

Kesinti Süresi: 6 saat

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Esenyaka Köyü, Türkmenler, Abbaslar Çifliği Mah.

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Başlama Zamanı: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:00

Bitiş Saati: 07 Şubat 2024 Çarşamba 16:00

GÜRÜN, SİVAS:

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Dayakpınar, Eski Bektaşlı, Dürmepınar, A.Çatkara, Orta Çatkara, Karadoruk, Kuz Mezrası, Sümbüllüyurt Mezrası, Eskihamal, Yeşildere, Sarıca, Kılıçdoğan, Çapak Mezrası, Tokler Mezrası, Koyunlukoca Mezrası, Ayranca Mezrası, Kozakmağara Mezrası, Yuva, Külahlı, Bağlıçayayvalı, Konakgörmez Mezrası, Çöplü Mezrası, Kılıçdoğan Turkcell, Yeşildere Kromat Mağden, Ayvalı Aksa Doğalgaz, Bağlıçay Türk Telekom.

Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması

Başlama Zamanı: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:00

Bitiş Saati: 07 Şubat 2024 Çarşamba 13:00

Bu kesintiler nedeniyle belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alması önemli.