Sivas’ta o gün birçok mahalle etkilenecek

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Elektrik kesintisi bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yapılacak. 7 Şubat 2024 Çarşamba günü Sivas'ta planlanan elektrik kesintileri ve etkilenecek bölgeler şu şekilde…
SUŞEHRİ, SİVAS:
Kesinti Süresi: 6 saat
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Suşehri, Esenyaka Köyü, Türkmenler, Abbaslar Çifliği Mah.
Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması
Başlama Zamanı: 07 Şubat 2024 Çarşamba 10:00
Bitiş Saati: 07 Şubat 2024 Çarşamba 16:00
GÜRÜN, SİVAS:
Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gürün, Dayakpınar, Eski Bektaşlı, Dürmepınar, A.Çatkara, Orta Çatkara, Karadoruk, Kuz Mezrası, Sümbüllüyurt Mezrası, Eskihamal, Yeşildere, Sarıca, Kılıçdoğan, Çapak Mezrası, Tokler Mezrası, Koyunlukoca Mezrası, Ayranca Mezrası, Kozakmağara Mezrası, Yuva, Külahlı, Bağlıçayayvalı, Konakgörmez Mezrası, Çöplü Mezrası, Kılıçdoğan Turkcell, Yeşildere Kromat Mağden, Ayvalı Aksa Doğalgaz, Bağlıçay Türk Telekom.
Kesinti Nedeni: Şebeke Çalışması
Başlama Zamanı: 07 Şubat 2024 Çarşamba 11:00
Bitiş Saati: 07 Şubat 2024 Çarşamba 13:00
Bu kesintiler nedeniyle belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri alması önemli.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.