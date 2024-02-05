Hatay ve Osmaniye salı günü bu bölgelerde dikkat!

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Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay ve Osmaniye’de 6 Şubat 2024 Salı günü planlı bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. İşte kesintinin detayları…

Kesinti Tarihi ve Saati:

6 Şubat 2024 Salı günü.

Saat 09:00 - 17:00 arasında.

Kesinti Nedeni:

Şebeke iyileştirme çalışmaları.

Etkilenen Bölgeler:

Yer: Hatay

İlçe: Belirtilmemiş.

Mahalleler: Yasemin 6, Evren, Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Tütün, Ziyaret 9, Bahar 5, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Fatih 9, Kurtuluş.

Bu bilgiler doğrultusunda, 6 Şubat 2024 Salı günü Hatay'ın belirtilen mahallelerinde elektrik kesintisi olacağından dolayı vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak önlemlerini alması önemli.

OSMANİYE'DE 6 ŞUBAT 2024 SALI GÜNÜ PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Osmaniye'de 6 Şubat 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintileri şu şekilde:

OSMANİYE, HASANBEYLİ, İLÇESİ:

Bakım Çalışması 06.02.2024 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Serdar, Eğrelti Yaylası, Çulhalı, Kalecik, Şahin Tepesi, Heyik

OSMANİYE, KADİRLİ, İLÇESİ:

Bakım Çalışması

06.02.2024 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kölete Mevkii, Gökçenler, Halil İbrahimli, Aydınlılar, Galip, Merkez, Safiyeler, Agedik, Karagedik, Fındıklar, Geyikağılı, 7 Nolu, 8 Nolu, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 6., İlbistanlı.

OSMANİYE, MERKEZ, İlçesi:

06.02.2024 09:15 - 17:15

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Serdar, Eğrelti Yaylası, Çulhalı, Kalecik, Şahin Tepesi, Heyik

OSMANİYE, SUMBAS, İLÇESİ:

Bakım Çalışması

06.02.2024 09:30 - 17:30

Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etkilenen Cadde / Sokak: Kölete Mevkii, Gökçenler, Halil İbrahimli, Aydınlılar, Galip, Merkez, Safiyeler, Agedik, Karagedik, Fındıklar, Geyikağılı, 7 Nolu, 8 Nolu, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 6., İlbistanlı.

Bu kesintiler nedeniyle Osmaniye'de belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve vatandaşlar bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almalı.