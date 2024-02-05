Hatay ve Osmaniye salı günü bu bölgelerde dikkat!

Türkiye genelinde elektrik kesintileri devam ediyor. Hatay ve Osmaniye’de 6 Şubat 2024 Salı günü planlı bir elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. İşte kesintinin detayları…
Kesinti Tarihi ve Saati:
6 Şubat 2024 Salı günü.
Saat 09:00 - 17:00 arasında.
Kesinti Nedeni:
Şebeke iyileştirme çalışmaları.
Etkilenen Bölgeler:
Yer: Hatay
İlçe: Belirtilmemiş.
Mahalleler: Yasemin 6, Evren, Evren (Yeni Avsuyu), Batı (Yeni Avsuyu), Tütün, Ziyaret 9, Bahar 5, Uzay 1, Zümrüt 3, Batı, Mezarlık 4, Fatih 9, Kurtuluş.
Bu bilgiler doğrultusunda, 6 Şubat 2024 Salı günü Hatay'ın belirtilen mahallelerinde elektrik kesintisi olacağından dolayı vatandaşların bu durumu göz önünde bulundurarak önlemlerini alması önemli.
OSMANİYE'DE 6 ŞUBAT 2024 SALI GÜNÜ PLANLANAN ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Osmaniye'de 6 Şubat 2024 Salı günü planlanan elektrik kesintileri şu şekilde:
OSMANİYE, HASANBEYLİ, İLÇESİ:
Bakım Çalışması 06.02.2024 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Serdar, Eğrelti Yaylası, Çulhalı, Kalecik, Şahin Tepesi, Heyik
OSMANİYE, KADİRLİ, İLÇESİ:
Bakım Çalışması
06.02.2024 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kölete Mevkii, Gökçenler, Halil İbrahimli, Aydınlılar, Galip, Merkez, Safiyeler, Agedik, Karagedik, Fındıklar, Geyikağılı, 7 Nolu, 8 Nolu, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 6., İlbistanlı.
OSMANİYE, MERKEZ, İlçesi:
06.02.2024 09:15 - 17:15
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Serdar, Eğrelti Yaylası, Çulhalı, Kalecik, Şahin Tepesi, Heyik
OSMANİYE, SUMBAS, İLÇESİ:
Bakım Çalışması
06.02.2024 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Etkilenen Cadde / Sokak: Kölete Mevkii, Gökçenler, Halil İbrahimli, Aydınlılar, Galip, Merkez, Safiyeler, Agedik, Karagedik, Fındıklar, Geyikağılı, 7 Nolu, 8 Nolu, Şehit Uzman Onbaşı Hacı Mustafa Aki Küme Evleri, 6., İlbistanlı.
Bu kesintiler nedeniyle Osmaniye'de belirtilen bölgelerde elektrik kesintisi yaşanacak ve vatandaşlar bu durumu göz önünde bulundurarak gerekli önlemleri almalı.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.