Deprem Uzmanı Hatay Malatya Maraş ve Adıyaman’daki yıkımın sebebini açıkladı

6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne bir gün kadar kısa bir süre kalırken deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 Şubat depremlerindeki yer atımını, Hatay’da deprem beklenip beklenmediğini, 6 Şubat depreminin hangi fayda başladığını ve nereye etki ettiğini açıkladı. Deprem Bilimci Fayın nerelerde hızlı kırıldığını da bildirdi.

“Asrın Felaketi” olarak adlandırılan 6 Şubat depremlerine 24 saatten daha az bir süre kalırken, deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan 6 Şubat depremlerini anlattı.

KIRILMA PAZARCIK NARLI KOLUNDA BAŞLADI MALATYA’YI DAHA SONRA HATAY’I YIKTI

6 Şubat depremlerinin başlangıç kolunu ve daha sonraki kırılmalardan bahseden Ercan, Hatay’da depremin neden çok fazla hasara neden olduğunu da bildirerek,

“6 Şubat Depreminde, deprem dalgası Malatya Dörtyol arasında yavaş kırılmayla geldi. Kırıkhan Defne Samandağ arasında çok hızlı kırılırken dalga genliği çok yükselerek Hatay'da yıkıcı oldu. Depremde kırılma Pazarcık Narlı kolunda başladı, kuzeye doğru gidip DAK Kırığına atlayıp Malatya'ya doğru yöneldi, hızlanıp Malatya'yı yıkıp aynı yoldan geri dönüp, Kırıkhan'dan Samandağ'a tezleşerek, büyüyerek Hatay'ı yıktı. Amanos kırığı ile Kıbrıs Yayı yırtıldığından Hatay'da büyük bir deprem beklenmez. Deprem sırasında Pazarcık'ta yer 7 metre, Elbistan'da 8 metre, Gölbaşı'nda 3,7 metre atım yapmıştır. Hatay- Amanos kırığı Pazarcık-Narlı depremiyle 7,8 ile kırıldı. Eğer bu kol, Hatay'da olacak bir depremle kırılsaydı; 8,0 büyüklüğünde bir deprem beklenirdi ki, sonuç daha da kötü olurdu. Pazarcık depremiyle 270 kilometre, Elbistan ile 120 kilometre uzunluğunda yer yırtılmıştır.”

bilgilendirmelerinde bulundu.