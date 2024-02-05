6 Şubat’tan bugüne kaç deprem meydana geldi?

“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede kaç depremin meydana geldiği açıklandı.
45 BİN 756 DEPREM MEYDANA GELDİ
6 Şubat 2023 saat 04.17’den, 4 Şubat 2024 saat 03.00’a kadar kaç deprem yaşandığı açıklandı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener depremin yıl dönümü yaklaşırken bölgede kaç depremin meydana geldiğini bildirdi. Özener’in açıkladığı bilgilere göre:
“0.3 ile 1.9 büyüklükleri arasında 25 bin 327 deprem,
2.0 ile 2.9 büyüklükleri arasında 16 bin 627 deprem,
3.0 ile 3.9 büyüklükleri arasında 3 bin 132 deprem,
4.0 ile 4.9 büyüklükleri arasında 617 deprem,
5.0 ile 5.9 büyüklükleri arasında 48 deprem,
6.0-6.4-6.6 büyüklüklerinde 3 deprem,
7.6 büyüklüğünde 1 deprem,
7.7 büyüklüğünde 1 deprem,
4.0’dan büyük 670 deprem,
Toplam 45 bin 756 deprem” meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’in paylaştığı deprem haritasında ise bölgenin koyu renge büründüğü görüldü.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.