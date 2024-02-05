05 Şub 2024 - 14:32- Gündem G:

6 Şubat’tan bugüne kaç deprem meydana geldi?

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6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il hasar alırken bu deprem “Yüzyılın Felaketi” olarak anıldı. 53 bin 537 kişinin vefat ettiği şiddetli depremlerde 107 bin 213 kişinin de yaralandı. Depremin yıl dönümü yaklaşırken 6 Şubat’tan bugüne kaç deprem olduğu da net bir şekilde açıklandı.

6 Şubat’tan bugüne kaç deprem meydana geldi mask
6 Şubat’tan bugüne kaç deprem meydana geldi
6 Şubat’tan bugüne kaç deprem meydana geldi
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“Asrın Felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinden sonra bölgede kaç depremin meydana geldiği açıklandı.

45 BİN 756 DEPREM MEYDANA GELDİ

6 Şubat 2023 saat 04.17’den, 4 Şubat 2024 saat 03.00’a kadar kaç deprem yaşandığı açıklandı. Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener depremin yıl dönümü yaklaşırken bölgede kaç depremin meydana geldiğini bildirdi. Özener’in açıkladığı bilgilere göre:

“0.3 ile 1.9 büyüklükleri arasında 25 bin 327 deprem,

2.0 ile 2.9 büyüklükleri arasında 16 bin 627 deprem,

3.0 ile 3.9 büyüklükleri arasında 3 bin 132 deprem,

4.0 ile 4.9 büyüklükleri arasında 617 deprem,

5.0 ile 5.9 büyüklükleri arasında 48 deprem,

6.0-6.4-6.6 büyüklüklerinde 3 deprem,

7.6 büyüklüğünde 1 deprem,

7.7 büyüklüğünde 1 deprem,

4.0’dan büyük 670 deprem,

Toplam 45 bin 756 deprem” meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener’in paylaştığı deprem haritasında ise bölgenin koyu renge büründüğü görüldü.

 

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05 Şub 2024 - 14:32 - Gündem

Mahreç  Besime Güner

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