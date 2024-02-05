05 Şub 2024 - 14:32- Gündem

6 Şubat’tan bugüne kaç deprem meydana geldi?

6 Şubat 2023’te meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 11 il hasar alırken bu deprem “Yüzyılın Felaketi” olarak anıldı. 53 bin 537 kişinin vefat ettiği şiddetli depremlerde 107 bin 213 kişinin de yaralandı. Depremin yıl dönümü yaklaşırken 6 Şubat’tan bugüne kaç deprem olduğu da net bir şekilde açıklandı.