Mehmet Çınar’dan Miraç Kandili ve 6 Şubat mesajı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Miraç Kandili ile 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiği 6 Şubat 2023 tarihinde ki ‘asrın felaketi’ büyük depremlerin yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında; Miraç Kandili’nin depremlerin yaralarının daha hızlı sarılmasında vesile olması temennisinde bulundu.

“BÜTÜN İNSANLIĞA SAĞLIK SIHHAT GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM”

Yazılı mesajında; Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Peygamber Efendimizin (S.A.V) göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden Miraç Kandili’ne erişmenin sevincini ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünün hüznünü bir arada yaşıyoruz. Miraç, Peygamber Efendimizin bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya vardığı, içerisinde pek çok hikmet ve sırların bulunduğu mübarek bir yolculuğun adıdır. İnsanlık Âleminin salgın hastalıklar, savaş ve türlü felaketlerle sınandığı bu mübarek günde Yüce Allah’tan ülkemize, İslam Âlemi ve bütün insanlığa sağlık sıhhat getirmesini temenni ediyorum. Miraç Kandilinin manevi huzurunu hep birlikte yaşadığımız bugünlerde geçtiğimiz yıl yaşadığımız büyük deprem felaketlerinde hayatlarını kaybeden tüm kardeşlerimize ve büyüklerimize Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar, yakınlarına ise sabırlar diliyorum.” dedi.

“KAYBETTİKLERİMİZİN ACISI YÜREKLERİMİZDE HÂLÂ ÇOK TAZE”

Mesajında; 6 Şubat 2023 tarihindeki büyük depremlerin büyük bir trajedi olarak hafızalara kazındığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde 50 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Ülkece en büyük yaslarımızdan birinin yıldönümünü yaşıyoruz. 11 il ve çok sayıda yerleşim bölgesinde çok ağır yıkımlara neden olan bu şiddetli ve üst üste yaşanan depremlerde kaybettiklerimizin acısı yüreklerimizde hâlâ çok taze. Yaşadığımız bu afeti, dünyada benzerine az rastlanır düzeyde olduğu için ‘asrın felaketi’ diye nitelendirdik. Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran bu felaket; bizleri tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu. Bugün, kaybettiğimiz sevdiklerimizi ve yaşadığımız acıyı yüreklerimizde bir kez daha hissediyoruz. Ancak, aynı zamanda birbirimize destek olmanın, güçlü olmanın ve geleceğe umutla bakmanın da önemini biliyoruz” diye konuştu.

“YARALARIMIZI SARMAMIZA VE YENİDEN AYAĞA KALKMAMIZA YARDIMCI OLDU”

Çınar, “Kelimelerin tükendiği, sözcüklerin anlamını yitirdiği tarifi mümkün olmayan acıların yaşandığı geçtiğimiz yılki deprem felaketlerinde hayatını kaybeden canlarımızı, kardeşlerimizi ve büyüklerimizi geri getirmemiz mümkün değil ancak bu büyük felaket bizlere bir kez daha gösterdi ki, milletimizin feraseti, yardım severliği ve yüce gönüllülüğü her türlü felaketten daha büyüktür. Her zorlukta büyük bir millet olduğumuzu gösterdik ve gösteriyoruz. Hem şehrimiz, hem de bölge illerimizin büyük yara aldığı bu felakette birçok canımızı kaybettik. Kaybettiğimiz canlarımızı dualarla ve özlemle anıyoruz. Kayıplarımızı ve yaşadığımız acıyı unutmak mümkün değil. Ancak, bu zorlu dönemde gösterdiğimiz dayanışma ve birlik ruhu bize umut veriyor. Bir yıl önce, depremin yıkıcı etkileriyle yüzleşirken, birbirimize sarıldık, yardım etmek için koştuk ve yıkımın üstesinden gelmek için el ele verdik. Bu süreçte, en zor anlarda bile bir olmanın, beraber olmanın ve kardeş olmanın gücünü ve önemine hep birlikte bir kez daha şahit olduk. Bu birlik ve dayanışma ruhu, yaralarımızı sarmamıza ve yeniden ayağa kalkmamıza yardımcı oldu” dedi.

“ALLAH BİZLERE BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar mesajının devamında ise, “Tüm dünyanın nefesini tutarak şahit olduğu 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin 1‘inci yıldönümünde, kaybettiklerimizi anarak onların hatıralarını yaşatmayı sürdüreceğiz. Rabbim bu millete bir daha böyle bir felaketi yaşatmasın. Asrın felaketini yaşadığımız o kara günden bugünlere kadar afetzede vatandaşlarımızın yarasını saran, vatandaşlarımızdan desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, bakanlarımıza, milletvekillerimize, valilerimize, ülkemizin dört bir tarafındaki büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, meslek örgütlerimize, işadamlarımıza, polislerimize, askerlerimize, AFAD ve Kızılay’a, gönüllü yardım kuruluşlarımıza ve aziz milletimize teşekkürlerimi sunuyorum. Depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın.” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN