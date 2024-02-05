Öğrenciler yarıyılı eğlenerek geçirdi

Malatya’nın tek alışveriş ve yaşam merkezi olan Malatya Park AVM’de öğrenciler yarıyıl tatilini dolu dolu geçirdi. Yüzlerce mağaza, çocuk oyun alanları gibi birçok sosyal donatıyı da içinde barındıran Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde 15 gün boyunca öğrenciler tatillerini çeşitli etkinliklerle geçirdi.

Maşa ve Koca ayı müzikal gösterisi ile çocukların keyifli anlar yaşadığı AVM’de ayrıca düzenlenen ahşap atölyesi ile de ahşap ustası Mikail Usta eşliğinde öğrenciler yarıyıl tatilinin tadını doyasıya çıkardılar.

Hem eğlenip hem ahşap yapımını öğrenen çocuklar ahşaptan oyuncaklar yaptı. Yarıyıl tatili boyunca öğrenciler AVM’de tatilin keyfini tam anlamıyla çıkarmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı