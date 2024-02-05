05 Şub 2024 - 11:34- Gündem

Yaşaması kadar anlatması da zor oldu

6 Şubat depremlerinde Malatya’da evi yıkılan ve ekmek teknesi kullanılamayacak hale gelen esnaf, 38 yıllık işine tekrar başlayarak hayata tutundu. Esnafı en çok üzense depremden bir gün önce oğluna aldığı kramponların enkaz altında kalması oldu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin yıldönümünde acılar da tazelendi.