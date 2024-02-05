Malatya’da artçılar, depremzedelerde korku bitmiyor

6 Şubat’ta meydana gelen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerde Malatya’da 6 bin 643 bina yıkıldı, 35 bin 907 bina ise ağır hasar aldı. Bin 237 kişi hayatını kaybederken ‘asrın felaketinin’ yıl dönümünde acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Yaşadığı 13 katlı binada ilk depreme yakalanan Çetin Apohan, korku dolu anlar yaşadı. Çaresizce sarsıntının bitmesini bekleyen Apohan, ardından binayı terk etti. Yara almadan ilk depremi atlatan ve ikinci depreme de 2 katlı bir evde yakalanan Apohan, aynı korkuyu tekrar yaşadı.

Hasar almış binalara baktıkça hatıraları depreşen ve ailesi ile birlikte konteynerde yaşamını sürdüren Çetin Apohan, afetin üzerinden geçen bir yıla rağmen unutamadığı korku dolayısı ile yeni bir eve taşınamıyor.

“ÇOĞU İNSAN KORKUSU SEBEBİ İLE KONTEYNERDE YAŞAMAK DURUMUNDA”

Depremden sonra yaşadıklarını anlatan Çetin Apohan,

“Malatya’ya yapılan 120 bin konteynerimiz var. Hafif hasarlı olarak belirtilen binalarda yaşamaya korkuyor insanlar ve çoğu da deprem korkusundan dolayı yaşamak istemiyor. Dışarıdan gelen insanlar bize soruyor, biz güvenip ‘bu ev sağlam, burada oturabilirsiniz’ diyemiyoruz. Ben Mayıs ayından beri konteynerde oturuyorum ve güvenip bir eve çıkamıyorum. Çünkü deprem olacak mı, bir şey olur mu, bina yıkılır mı soruları aklıma geliyor ve hala Malatya’da deprem oluyor. Bugün olmadı acaba yarın mı olacak soruları kafamızda hep. Bir sene oldu ve çoğu insan korkusu sebebi ile konteynerde yaşamak durumunda. 21 metrekare alanda yaşamaya çalışıyor insanlar. Tabii buna da şükrediyoruz. İnsanlar ne yapacağını ve nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Sağ olsun devletimiz acil bir şekilde konteynerlerimizi kurdu. Depremden sonra yaşam kolay değil. İnsanlar birbirlerine destek oluyor sağ olsun ülkemizin her yerinden yardımlar geldi”

dedi.

“DURUR DEDİK ANCAK DAHA FAZLA HIZLANDI”

Apohan,

“Daha öncesinde de birkaç deprem yaşadım ancak bu çok farklı ve şiddetliydi. Depremin ilk saniyelerinde uyandım, durur dedik ancak daha fazla hızlandı. Bina yan yatmaya başladı, o anda insanın aklına yıkılacağı geliyor, korkuyor ve dua etmeye başlıyorsun. Bina 13 katlıydı, aşağıya indik sarsıntı durduktan sonra, insanların panik hali unutulmuyor. 2’nci depreme ise iki katlı bir evde yakalandık. O esnada iki katlı evin yan yatıp geri düzeldiğini, tuğlaların, duvarların çöktüğünü gördük. İnsan o anları unutamıyor. Depremin ardından 3-4 gün kadar olduğumuz yerde sallandık, o kadar büyükmüş ki biz farkında değiliz”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı