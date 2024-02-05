6 Şubat geldi çattı Peki Malatya'da konutlar ne zaman teslim edilecek?

6 Şubat’ta meydana gelen 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasında yer alan Malatya’da 6 bin 643 bina yıkıldı. Bin 237 kişi hayatını kaybederken, 35 bin 907 bina ise ağır hasar aldı. 6 Şubat’ın seneyi devriyesi gelirken, depremin yaraları sarılıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde, Malatya’da ihalesi yapılan 14 bin 636 afet konutun inşasında sona gelindi. Bin 150 iki artı bir, 13 bin 742 üç artı bir şeklinde tasarlanan dairelerin bu ay içerisinde depremzedelere teslim edilmesi planlanıyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Battalgazi ilçesinde devam eden hummalı çalışmaları yerinde incelerken konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca büyük bir kısmı tamamlanan konutlar dron ile havadan da görüntülendi.

“14 BİN 636 KONUT İHALE EDİLDİ”

Şubat ayı itibariyle depremzedenin konutlara yerleşmeye başlayacağını söyleyen AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“6 Şubat’ın yıl dönümüne geliyoruz elbette yaşananlardan dersler çıkarıldı. Yaşanan süreç bizi 21’inci yüzyılın getirdiği bireysellikten çok daha farklı bir toplumsal yardımlaşma, dayanışma içerisine götürdü. İmar, inşa ve ihya işlerine gelecek olursak çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarımız üzerinden 1 yıl geçti bu süre zarfında TOKİ tarafından 14 bin 636 konutumuz ihale edildi. İhale edilen konutların tamamının yapımına başlandı. 14 bin 636 konut, 18 dükkân ve 1 caminin yapımı devam ediyor. Konutlarımız; Bin 150 iki artı bir, 13 bin 742 üç artı bir şeklinde tasarlandı”

dedi.

İNŞAATI BİTTİ ŞİMDİ TESLİM AŞAMASINDA

İklim dostu ve depreme karşı dayanıklı yapıların inşa edildiğini söyleyen İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak,

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve belediyelerimizin birlikte yürüttüğü bütüncül projeler, kurulan koordinasyonla işlerin hızla ilerlediğine şahit oluyoruz. Battalgazi ilçemizde 2 bin 496 konut yapılmakta bunun bin 815’i, 1 cami ve 6 adet dükkân Gelincik Tepe’de, 681 konut da Çamurlu mevkiinde yer almaktadır. 783 2+1, bin 697 3+1 konut bulunmaktadır. 88 bloktan oluşan yapıların tamamının inşaatı bitirilmiş olup teslimat aşamasındadır. Bloklarda 5 tip yapı bulunuyor, yapıların içerisinde kullanılan malzemeler, balkon ve oda genişliklerinin hepsi bir aileye huzur içerisinde yaşayabileceği standartlarda olduğunu görüyoruz”

diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı