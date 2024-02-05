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Deprem onu muhtarlık yaptığı köyden ayırdı Geri döneceği günü iple çekiyor

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‘Asrın felaketinin’ ardından evi ve köyünün büyük bir kısmı yıkılan 73 yaşındaki Mehmet Petek, engelli çocuğu ve eşiyle Malatya’ya gelerek konteynere yerleşti. İki dönem muhtarlık yaptığı köyünü terk etmenin üzüntüsünü yaşayan Petek, geri döneceği günü hasretle bekliyor.

Deprem onu muhtarlık yaptığı köyden ayırdı Geri döneceği günü iple çekiyor mask
Deprem onu muhtarlık yaptığı köyden ayırdı Geri döneceği günü iple çekiyor
Deprem onu muhtarlık yaptığı köyden ayırdı Geri döneceği günü iple çekiyor
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6 Şubat’ta meydana gelen 7.6 ve 7.7. büyüklüğündeki depremler büyük can ve mal kayıplarına sebep oldu. ‘Asrın felaketine’ Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine bağlı Recep Köyünde yakalanan Mehmet Petek’in (73) evi yıkıldı. Eviyle birlikte iki dönem muhtarlık yaptığı köyünün de büyük bir kısmı yıkılan Petek, zihinsel engelli 30 yaşındaki oğlu ve eşi Elif Petek’le Malatya’ya geldi.

Petek, Malatya’da Bostanbaşı Mahallesi, Barguzu Caddesindeki konteynere yerleşti. Kentte, 120 bin kişinin yaşadığı 74 konteyner kentten birinde hayatını sürdüren ve kendisi ile eşinin rahatsız olduğunu belirten Petek, memleket hasreti çekiyor. Yaşadığı toprakları terk etmenin üzüntüsünü yaşayan Petek, geri döneceği günü iple çekiyor.

“KÖYDE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

Mahallesi depremde yerle bir olan muhtar Mehmet Petek,

“Depremde benim ve çocuklarımın evleri yıkıldı. Şu anda belli bir yerimiz yok ama devletimiz yapacağını söyledi ve bizde bekliyoruz. Sağ olsunlar burada konteyneri verdiler ve burada oturuyoruz, devlet olmasa biz ne yapacağız? Allah razı olsun devletimizden biz razıyız, başımızı sokacak bir yerimiz oldu. Çok yakın bir kaybım yok ama akrabalarımdan hayatını kaybedenler oldu. Deprem olunca köyde 18 kişi hayatını kaybetti. Ben, eşim ve engelli bir çocuğumla birlikte şu anda burada yaşıyoruz. Annemin, babamın memleketi Adıyaman’ı bıraktım geldim tabi ama yine de buna da şükrediyoruz, konteynerlerde rahatça oturabiliyoruz. Bizim köyümüz depremle birlikte yerle bir oldu, bizi buradan alıp götürsünler Adıyaman’a. Her şeyimiz gitti orada arazimiz gitti, biz korkuyoruz köye gitmeye”

 diye konuştu.

 
 
 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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05 Şub 2024 - 10:24 Malatya- Gündem

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