Niğde ve Kayseri dikkat Saatler sürecek

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de ve Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de ve Niğde’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

NİĞDE:

MEDAŞ tarafından da Niğde’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. MEDAŞ, Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Niğde’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Yarın 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Bahçeli Beldesi; Cumhuriyet Mahallesi, Saray Mahallesi bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Bor ilçesine bağlı Badak Köyü, Çukurkuyu Beldesi; Bektik Mahallesi, Türkmen Yurdu Mahallesi, Kızılkapı Köyü, Kürkçü Köyü, Postallı Köyü bölgelerine,

Yarın 09.30 ila 17.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Tepeköy Köyü’ne,

Yarın 09.30 ila 17.00 saatleri arasında Ulukışla ilçesine bağlı Alpağut Mahallesi, Ballık Mahallesi, Kemalpaşa Mahallesi bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

KAYSERİ:

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Buna göre:

“Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Beserek, Çukuryurt, Hayriye, Kavakköy, Malakköy, Kaynar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.