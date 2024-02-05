- Sağlık

5 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’5 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Şubat 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 5 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ’5 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

5 Şubat 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

“MENENGİÇ ECZANESİ - BATTALGAZİ

 MEYDANBAŞI MAHALLESİ, OSMAN ATEŞ CADDESİ, NO:85, MENENGİÇ ECZANESİ

24 SAAT AÇIK

SIHHAT ECZANESİ - BATTALGAZİ

EMEKSİZ CADDESİ, NO:3/1, ALTGEÇİT YANI, BEDEN MAĞAZASI YANI

24 SAAT AÇIK

ANADOLU ECZANESİ - BATTALGAZİ

HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ARKASI, SITMAPINARI SAĞLIK OCAĞI GİRİŞİ

24 SAAT AÇIK

LEYLA ECZANESİ - YEŞİLYURT

ŞEYHBAYRAM MAHALLESİ, NENEHATUN SOKAK, NO :38/A, ŞEYBAYRAM CAMİ ALTI, KIVANÇ EKMEK KARŞISI

24 SAAT AÇIK

DEFNE ECZANESİ - YEŞİLYURT

ÇAVUŞOĞLU MAHALLESİ, BOZTEPE CADDESİ, NO:77/A, ÇAVUŞOĞLU SAĞLIK OCAĞI KARŞISI

24 SAAT AÇIK”

 

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05 Şub 2024 - 09:54 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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