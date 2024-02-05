Malatya’da 2 ilçeye uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre:
“Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aydınlar, Görgü, Karapınar, Kırlangıç, Kuyulu mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 10.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca, Darıca, Yaylımlı, Develi, Yalınkaya, Sarıhacı, Bayramuşağı, Tataruşağı, Durulova, Kahyalı, Ortaköy, Kepez, Doğu, Demirciler, Gürkaynak, Doğanlar, Taşevler, Bekiruşağı, Çevirme, Harunuşağı, Çakıllıpınar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Doğu, Büyükçimiş, Aktepe, İkinciler, Ören, Bölüklü, Gölpınar, Altunlu, Kömekavak, Yayımlı, Keller, Hançerli, Yuvalı, Karaterzi, Suçatı, Dedeköy, Dedeyazı, Bayramuşağı, Ortaköy, Dümüklü, Doğanlar mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yaka Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Eğin, Mihmanlı, Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Sadıklı, Kadıibrahim mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.