05 Şub 2024 - 09:36- Gündem

Malatya’ya kar mı yağacak? Meteoroloji o ilçeleri uyardı

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Malatya’nın güneyi ile doğusunun aralıklı yağışlı olarak geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı şeklinde olması tahmin edilmektedir.