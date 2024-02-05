Malatya’ya kar mı yağacak? Meteoroloji o ilçeleri uyardı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Meteoroloji Müdürlüğü seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara; buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı çok bulutlu 9 derece,
Akçadağ: Parçalı çok bulutlu 10 derece,
Arapgir: Parçalı çok bulutlu 5 derece,
Arguvan: Parçalı çok bulutlu 6 derece,
Battalgazi: Parçalı çok bulutlu 10 derece,
Darende: Parçalı çok bulutlu 10 derece,
Doğanşehir: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 7 derece,
Doğanyol: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 8 derece,
Hekimhan: Parçalı çok bulutlu 6 derece,
Kale: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9 derece,
Kuluncak: Parçalı çok bulutlu 8 derece,
Pütürge: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 6 derece,
Yazıhan: Parçalı çok bulutlu 10 derece,
Yeşilyurt: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu 9 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.