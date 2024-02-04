Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Trabzonspor: 0

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
42. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruş sonrası Visca’nın içeri doldurduğu topta Denswil'in ceza sahası içinde kaleyi karşıdan gören noktadan kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
44. dakikada Semih’in ceza yayından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluştu. 1-0
62. dakikada Cenk Tosun’dan aldığı pas sonrası topla birlikte ceza sahası içine giren Semih Kılıçsoy’un altıpas çizgisinin hemen gerisinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
64. dakikada Trezeguet’in sol çaprazdan vuruşunda top savunmadan sekerek ceza sahası sağ çaprazda bulunan Visca’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.
75. dakikada Visca’nın sağ taraftan yerden ortasında kale önünde uygun pozisyonda Trezeguet’in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
89. dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta topla buluşan Trezeguet’in ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert iki hamlede topun sahibi oldu.
Hakemler: Arda Kardeşler, Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson (Onur Bulut dk. 67), Necip Uysal, Zaynutdinov, Umut Meraş (Emrecan Terzi dk. 79), Amartey, Gedson, Rashica (Tayfur Bingöl dk. 79), Ghezzal, Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun (Rebic dk. 88)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Demir Ege Tıknaz, Muleka, Mustafa Hekimoğlu, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: Fernando Santos
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Mehmet Can Aydın, Rayyan, Denswil, Eren Elmalı, Mendy, Berat Özdemir (Fountas dk. 72), Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan (Umut Güneş dk. 81)
Yedekler: Taha Tepe, Fernandez, Kerem Şen, Bakic, Oğuzhan Yılmaz, Göktan Gürpüz, Arif Boşluk, Engin, Poyraz Yıldırım
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Semih Kılıçsoy (dk. 44 ve 62) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Umut Meraş, Svensson, Ghezzal, Fernando Santos (Beşiktaş)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.