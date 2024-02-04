Hava Lojmanları'nda kaza: 3 yaralı

Malatya'da Hava Lojmanları istikametinde kamyonet ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Malatya'da korkutan kaza! Edinilen bilgilere göre, Hava Lojmanları istikametinde kamyonet ve otomobil çarpıştı. Olay yerine polis, sağlık ekipleri ve itfaiye intikal etti.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralanan şahıslara olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak hastanelere sevk edildiler.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.