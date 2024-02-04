Beşiktaş ligde evinde 7. galibiyetini aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde evindeki 7. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, sahasındaki son 6 müsabakada ise 2. kez 3 puan almayı başardı.
Beşiktaş, ligde bu sezon sahasındaki 12. müsabakasında 7. galibiyetini alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Evinde daha önce 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kara Kartal, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda galibiyet serisine devam etti.
Dolmabahçe'de oynadığı son 5 mücadelede sadece 1 galibiyet elde eden Beşiktaş, Trabzonspor'u mağlup ederek taraftarlarına sevinç yaşattı. Bu galibiyetle Beşiktaş, ligdeki iddiasını sürdürürken, Trabzonspor karşılaşması sonrasında takımdaki moraller yükseldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.