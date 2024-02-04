Beşiktaş ligde evinde 7. galibiyetini aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek bu sezon ligde evindeki 7. galibiyetini elde etti. Siyah-beyazlılar, sahasındaki son 6 müsabakada ise 2. kez 3 puan almayı başardı.

Beşiktaş, ligde bu sezon sahasındaki 12. müsabakasında 7. galibiyetini alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Evinde daha önce 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Kara Kartal, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon Tüpraş Stadyumu'nda galibiyet serisine devam etti.

Dolmabahçe'de oynadığı son 5 mücadelede sadece 1 galibiyet elde eden Beşiktaş, Trabzonspor'u mağlup ederek taraftarlarına sevinç yaşattı. Bu galibiyetle Beşiktaş, ligdeki iddiasını sürdürürken, Trabzonspor karşılaşması sonrasında takımdaki moraller yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı