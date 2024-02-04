Yağışın neden olduğu kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Batman'ın Beşiri ilçesinde, Kira Dağı'nda yaşanan yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan D.E., S.P., V.T., A.P., E.E. ve ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatılırken, olayın meydana geldiği bölgedeki hava koşullarının etkisiyle oluşan kaygan zeminin kazaya sebep olup olmadığı üzerinde duruluyor. Yetkililer, kazanın ardından bölgede güvenlik tedbirlerini artırmak ve benzer olayların önüne geçmek adına gerekli önlemleri almaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı