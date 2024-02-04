Fenerbahçe, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla noktalandı.

Antalyaspor karşısında maça 11'de başlayan futbolcular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı