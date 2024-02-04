Çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı, silah ve kesici aletler ele geçirildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişiyi yakalayarak önemli bir operasyona imza attı.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, resmi ve sivil polisler arama çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Yapılan incelemeler sonucunda, aralarında uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 6 kişi ile hırsızlık suçlarından aranan 2 kişi de dahil olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu suçlarından 18 yıl 4 ay, 12 yıl 1 ay, 8 yıl 4 ay, 8 yıl 1 ay 15 gün ve 5 yıl 7 ay 22 gün, 2 yıl 3 ay 2 gün hapis cezası bulunan şahıslar ile hırsızlık suçlarından 5 yıl ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan diğer şüpheliler adli makamlara teslim edilmek üzere gözaltına alındı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 4 adet kuru sıkı tabanca ile 33 adet kesici ve delici alet ele geçirildi. Emniyet güçleri, şehirdeki suçların önlenmesine yönelik gerçekleştirilen bu başarılı operasyonla birlikte toplum güvenliğine katkı sağladı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı