Kıskançlık kavgası: Kadını bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 3 Ocak Cumartesi günü meydana gelen olayda, Metin Oktay Mahallesi'ndeki bir evde kıskançlık sebebiyle çıkan kavgada Ü.K. isimli bir kadın kesici aletle yaralandı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müdahalede, yaralanan kadın hastaneye sevk edildi ancak tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, olayla ilgili olarak şüpheli D.K.'yi Mamak ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kullandığı suç aleti olan bıçak ise çöp konteynırında bulundu.

Olayın, şüpheli D.K. ve mağdur Ü.K. arasında kıskançlık sebebiyle çıkan bir kavga sonucu meydana geldiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen tahkikatın tamamlanmasının ardından şüpheli D.K.'nın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı