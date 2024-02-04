46 yıldır ayakkabılara renk katan boyacı Mehmet dayı

Diyarbakır'da 73 yaşındaki "Boyacı Mehmet dayı" olarak bilinen bir meslek erbap, 46 yıldır Sur ilçesindeki tarihi Nebi Camii önünde ayakkabı boyuyor.

Gazi Caddesi üzerindeki tezgahında sabah saat 07.30'da mesaisine başlayan Mehmet dayı, gün boyunca yerli ve yabancı müşterilerin ayakkabı tamir ve boyama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Mesleğine 27 yaşlarında başlayan ve 46 yıldır aynı noktada hizmet veren Boyacı Mehmet dayı, yaz kış demeden müşterilerine hizmet sunuyor. Kendisini tanıyan ve işlerini ona emanet eden müşterileriyle samimi bir ilişki kuran Mehmet dayı, günün sonunda ise akşam saat 18.00 gibi tezgahını toplayarak günü tamamlıyor.

Boyacı Mehmet dayı, yaptığı açıklamada,

"Bu işi yapıyorum, başka bir yerde çalışmadım. Yerli ve yabancı müşterilerim geliyor. Ayakkabı tamiri ve boya işlemlerini gerçekleştiriyorum. Sabah 07.30'da buradayım, akşam da saat 18.00 gibi toplanıp gidiyorum. Bu süre zarfında 17 kişi de benimle birlikte ayakkabı boyacılığı yapıyor."

şeklinde konuştu.

Boyacı Mehmet dayı, uzun yıllara yayılan meslek hayatında geleneksel el sanatını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı