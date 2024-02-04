Polis operasyonunda aranan 25 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mardin'de polisin çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, 30 ekip ve 83 personel tarafından yapılan çalışmalarda toplam 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aralarında 20 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlünün de bulunduğu şüphelilerden 5'inin tutuklandığı belirtildi. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, çeşitli suçlardan arandıkları ve operasyon sonucunda yakalandıkları ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı