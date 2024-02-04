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Bakanı Göktaş, Adıyaman'da esnafla bir araya geldi

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Adıyaman'ı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bölgelerden biri olan şehirde esnafla bir araya geldi.

Bakanı Göktaş, Adıyaman'da esnafla bir araya geldi mask
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Adıyaman'ı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bölgelerden biri olan şehirde esnafla bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Gölbaşı Caddesi'nde bulunan Balıkesir Çarşısı'nı ziyaret ederek, depremden etkilenen esnaflarla sohbet etti.

Esnafın yaşadığı sıkıntıları dinleyen Bakan Göktaş, kendilerine iletilen talepleri not alarak çözüm için çaba göstereceklerini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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04 Şub 2024 - 20:41 - Yaşam

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