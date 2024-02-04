04 Şub 2024 - 20:41 - Yaşam

Bakanı Göktaş, Adıyaman'da esnafla bir araya geldi

Adıyaman'ı ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat depreminde ağır hasar alan bölgelerden biri olan şehirde esnafla bir araya geldi.