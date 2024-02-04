Buz üzerinde su samuru görüntülendi

Ardahan'da, şehir merkezinden geçen Kura Nehri'nde buzla kaplı suyun üzerinde bir su samuru görüntülendi. Doğa fotoğrafçısı Erhan Deniz tarafından fotoğraflanan bu nadir an, nesli tükenmekte olan su samurunun buz üstünde çevreyi gözlemlediği anları yansıtıyor.
Su samurları, Mustelidae ailesine ait yarı-sucul hayvanlardır. Boy uzunluğu 80 santimetre, kuyruk uzunluğu ise 45 santimetreye kadar çıkabilir. Su samurları iyi yüzücü olup, noktürnal (gececil) bir türdür. Doğada gözlemlemek zor olabilir, bu nedenle bu kareler su samurunun doğal yaşamında nadir görülen anları sunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.