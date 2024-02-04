Malatya’da 3 gündür doğal gaz kesintisi yaşayan merkez ilçe Yeşilyurt’un en kalabalık mahalleleri olan Zaviye ve Şeyh Bayram, isyanın eşiğine geldi.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye ve Şeyh Bayram mahalleleri iddiaya göre 3 gündür doğal gaz kesintisi yaşıyor. İsyanın eşiğine gelen mahalleliler, merkez ilçe Yeşilyurt’un en kalabalık noktalarını temsil ediyor.

DOĞAL GAZ NEDEN KESİLDİ?

Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar sık sık doğal gazın kesik olduğunu ve çözüm beklediklerini müşteri hizmetlerine bildirmelerine rağmen halen bir çözüm bulunamadı. 187 Doğal Gaz Acil hattını arayan vatandaşlara önce 3. şahıs tarafından verilen hasar durumu olduğu ifade edildi, sonra alt yapı sorunundan bahsedildi. Çözüm ise gelmedi.

ÇAREYİ ŞEHİR DEĞİŞTİRMEKTE BULDULAR

Şehrin göbeğinde olan bu mahallelerdeki vatandaşlar çözümü elektrikli ısıtıcıda bulsa da bunu temin edebilecek durumda olmayan vatandaşlar karar kara düşünüyor.

Yaşlısı, hastası, çocuğu, kırkı çıkmamış bebeği olan vatandaşlar, çözümü ya akrabalarına gitmekte buluyor ya da battaniyeye sarılıp uyuyor. Mahallede yeni doğan bebeklerinden dolayı ailelerin şehir değiştirdiği bile ifade ediliyor. Şimdi herkes bir çözüm bekliyor.