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Açlıkla boğuşan tilki, ev kapısında yiyecek ararken görüntülendi

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan aç kalmış bir tilki, bir evin kapısında yiyecek ararken görüntülendi.

Açlıkla boğuşan tilki, ev kapısında yiyecek ararken görüntülendi mask
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan aç kalmış bir tilki, bir evin kapısında yiyecek ararken görüntülendi.

Bölgede kar altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların şehir merkezine inmeye başladığı belirtildi. Tilkinin yiyecek arayışını cep telefonuyla kayda alan Feyzi Baki, yabani hayvanların zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek,

"Dağlarda kar olduğu için yiyecek bulamayan tilki ve kurtlar şehre inmişler. Ben de dün gece pencereden dışarıya bakarken aç kalmış bir tilkinin yiyecek aradığını gördüm. Biz de bu zor zamanda kapılarımıza bir kap yemek bırakalım"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Hakkâri, Yüksekova, kar yağışı, yiyecek, tilki, Feyzi Baki

04 Şub 2024 - 19:53 - Yaşam

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