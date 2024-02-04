Açlıkla boğuşan tilki, ev kapısında yiyecek ararken görüntülendi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışının ardından yiyecek bulmakta zorlanan aç kalmış bir tilki, bir evin kapısında yiyecek ararken görüntülendi.
Bölgede kar altında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanların şehir merkezine inmeye başladığı belirtildi. Tilkinin yiyecek arayışını cep telefonuyla kayda alan Feyzi Baki, yabani hayvanların zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek,
"Dağlarda kar olduğu için yiyecek bulamayan tilki ve kurtlar şehre inmişler. Ben de dün gece pencereden dışarıya bakarken aç kalmış bir tilkinin yiyecek aradığını gördüm. Biz de bu zor zamanda kapılarımıza bir kap yemek bırakalım"
şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.