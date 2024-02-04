6 Şubat'ta Türkiye'deki tüm kanallarda ortak yayın yapılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan farkındalık geliştirici “öncelikli yayın” spotu, asrın depreminin yıl dönümünde aynı anda radyo ve televizyonlarda yayınlanacak.
Geçtiğimiz yıl yaşanan asrın depremi tüm Türkiye’yi derinden etkilemişti. Afetten sonra kenetlenen vatandaşlara önemli bir destek de medyadan gelmişti. RTÜK’ün organizasyonunda ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası başlatan medya kuruluşları, depremzedelerin yaralarını sarmak için önemli bir kaynağın oluşmasına aracılık etmişti.
MEDYA YİNE ‘TEK YÜREK’ OLACAK
Medya kurumları şimdi de 6 Şubat akşamı saat 19.00’da ortak yayın yapacak. AFAD'ın hazırladığı 28 saniyelik "öncelikli yayın" spotu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından onaylandı. Hem televizyonlar hem de radyolar için ayrı ayrı oluşturulan spotlar, asrın depreminin yıldönümünde ortak olarak yayına taşınacak.
AFAD’ın vatandaşların deprem bilincinin pekişmesi ve afetlere karşı halkın farkındalık düzeyinin artırılması amacıyla hazırladığı spot RTÜK internet sitesine yüklenecek ve yayın kuruluşları buradan yayın spotunu indirerek aynı anda yayınlarında kullanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.