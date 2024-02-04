Depremzede çiftin nişanını ücretsiz yaptılar

6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem nedeniyle nişanlarını erteleyen Malatyalı genç çift, yaklaşık 1 bir yıl sonra hayallerini gerçekleştirdiler. O süreçte herkes gibi zor bir süreç yaşayan çiftlerin hayalini ise bir organizasyon firması ücretsiz gerçekleştirdi.



Kahramanmaraş merkezli yaşanan arsın felaketi öncesi nişan için sözleşen Malatyalı çiftler Harun Can ile Rabia Mırtoğlu’nun bu hayali 6 Şubat günü yaşanan felaket ile ertelendi. O süreçte herkes gibi zor bir süreç yaşayan çiftlerin hayalini ise depremin yıl dönümünde bir organizasyon firması gerçekleştirdi.

Harun Can, depremin yaşandığı gün nişan için sözleştiklerini ancak felaket ile birlikte töreni ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek,

“Malatya’mız depremde ağır hasar aldı. Bu nedenle nişanı ertelemek zorunda kaldık. Nişan yapmaya karar verdiğimizde ise Malatya’da özel organizasyon firması bize sürpriz yaparak hediye ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum”

şeklinde konuştu.

Depreme Akpınar Caddesi’nde yakalandığını belirten Rabia Mırtoğlu ise

“6 Şubat depremine bizde evde yakalandık Çok korktuk, Allah bir daha böyle depremleri milletimize göstermesin. Depremden sonra 7 ay boyunca Malatya’ya gelmedik, köyde kaldık”

ifadelerine yer verdi.

Genç çift, asrın felaketinden yaklaşık 1 yıl sonra nişan organizasyonunu ücretsiz yapan firmaya teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı