Narkotik operasyonunda 2 tutuklama

Samsun'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getiren U.G.'yi takibe aldı. Şehirlerarası yolcu otobüsünden inerken yakalanan U.G.'nin üzerinde 197.47 gram metamfetamin ele geçirildi.

Ayrı bir operasyonda ise uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen Ü.K., 2 tabanca, 1 tüfek, bir miktar metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar para ile birlikte yakalandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgulamalarının ardından U.G. ve Ü.K., Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı