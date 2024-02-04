Toprak evin damı çöktü: Ev sahibi son anda kurtuldu

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Yeni Mahalle'de yaşanan olayda, son zamanlarda yoğun kar yağışından kaynaklanan su ve kar birikintisi, bir evin toprak damını çökertti.

Evde yalnız yaşayan 55 yaşındaki Hatun Çıryanaklı, çöken damın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çıryanaklı'nın, evin üzerindeki su birikintisini temizleyemediği için çöken damın altında kaldığı anlaşıldı. Toprak evin birçok yerindeki çatlaklar da dikkat çekti.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı