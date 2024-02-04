14 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı, ağır yaralandı

Elazığ'da, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.B., M.Y. idaresindeki 23 EB 992 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kazanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.