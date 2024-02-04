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14 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı, ağır yaralandı

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Elazığ'da, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.B., M.Y. idaresindeki 23 EB 992 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

14 yaşındaki çocuğa otobüs çarptı, ağır yaralandı mask
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Elazığ'da, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki H.B., M.Y. idaresindeki 23 EB 992 plakalı halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın etkisiyle ağır yaralanan çocuk, olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri tarafından Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Ali Rıza Septioğlu Bulvarı, halk otobüsü, yaralı, Tedavi

04 Şub 2024 - 18:24 - Asayiş

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