Kar yağışı trafiği etkiledi: Yüksek kesimlerde zor anlar

Van'da bir haftadan bu yana devam eden soğuk havanın ardından öğleden sonra başlayan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde trafikte zorluklara neden oldu.

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan yüksek rakımlı Kurubaş Geçidi ve Güzeldere Geçidi'nde sürücüler, kar yağışı sebebiyle güçlükle ilerledi. Kar yağışıyla birlikte Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımı sağlamak amacıyla ana yollar üzerinde kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Öte yandan, Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yapan uçak, karla kaplı manzaralar arasında güzel bir görüntü oluşturdu.

Aynı zamanda Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nde, besiciler zorlu kış şartlarına rağmen hayvanlarına bakım yapmaya devam ediyor. Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü bölgede, besiciler kar kalınlığının yer yer 1.5 metreyi aştığı mahallede hayvanlarını beslemek için çaba sarf ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı