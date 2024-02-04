Eroğlu’ndan uluslararası başarı

Malatyalı Kuaför Şener Eroğlu’na CMC Dünya Konfederasyonu’nun 3-4 Şubat tarihlerinde Tunus’ta düzenlediği olağanüstü Dünya Komitesi Kongresi’nde uluslararası yarışma platformlarında hakemlik yapacağı jürilik resmi belgesi verildi.
Malatya’da yaşayan ve 14 yaşından beri kuaförlük alanında çalışan Şener Eroğlu’na CMC Dünya Konfederasyonu’nun 3-4 Şubat tarihlerinde Tunus’ta düzenlediği olağanüstü Dünya Komitesi Kongresi’nde uluslararası yarışma platformlarında hakemlik yapacağı jürilik resmi belgesi verildi.
Eroğlu, Eurocup Turkey Başkanı Gokhan Hamarat’la katıldığı bu büyük etkinlikte mutluluklarını dile getirdi. Ayrıca 11 Mayıs Dünya Kuaförler Günü’nde Türkiye’de Antalya’da düzenlenecek uluslararası yarışmalarla ilgili sunum da yapıldı. Yarışmaya 60 ülkenin katılacağı ifade edildi.
Eroğlu, Eurocup Turkey öncülüğünde kuaförlük ve güzellik alanlarında adını sıkça uluslararası platformlarda duyurmayı başarıyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.