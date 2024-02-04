Heyelan felaketi: Boşaltılan 39 ev ve yıkılan cami!

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde yaşanan heyelan nedeniyle 39 ev tedbir amacıyla boşaltıldı. İki ayrı heyelanın meydana geldiği köyde AFAD ekipleri inceleme yaparak, ilçe jandarma ekiplerince 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ancak kontrol amacıyla boşaltılan 4 ev ve 1 cami gece saatlerinde yıkıldı. Caminin minaresi bir evin üzerine çöktü. Oluşan çatlaklar nedeniyle birçok evde hasar meydana geldi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, köye gelerek AFAD görevlilerinden bilgi aldı. Vali Hatipoğlu,

"Günebakan köyümüzde birkaç gündür gerçekleşen toprak kayması ile ilgili olarak 39 evimiz ve 1 camimiz etki altında. Şu an itibarıyla konutları kullanıma kapattık. Camimiz yıkıldı. 3-4 ev daha yıkıldı. Etkilenmesi muhtemel evleri boşalttık. Vatandaşlarımız şu anda kendi imkanları ile yerleşti ama devlet olarak her türlü hususta seferber olduk. Gerekli takibatı yapacağız. Konutlara girişi yasakladık. Jandarmamız ve AFAD burada. Biz de bu afetin etkilerini AFAD olarak giderici çalışmaları başlatıyoruz"

açıklamasında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı